Temor por el IPC: Carne 20% y cerveza por maíz y malta

Esta decisión podría ejercer presión alcista sobre los precios locales de la cerveza, que es elaborada a partir de la cebada y su primer derivado industrial, la malta. Esta decisión podría ejercer presión alcista sobre los precios locales de la cerveza, que es elaborada a partir de la cebada y su primer derivado industrial, la malta.

A principios de esta semana, el Gobierno ya había incluido el maíz en este esquema, lo que captó gran atención debido a su impacto en los precios en diversas cadenas productivas. Asimismo, se había sumado la cebada cervecera al tipo de cambio de $340. Aunque esta última es la principal materia prima para la producción de cerveza, Argentina realiza escasas exportaciones de cebada sin procesar, centrándose principalmente en la venta del producto malteado. Por esta razón, la nueva resolución ha incorporado las posiciones arancelarias vinculadas directamente con la malta.

Según Bichos de Campo, durante el 2022, el complejo de cebada tuvo un papel significativo en las exportaciones, contribuyendo con el 1,8% del total. Las ventas externas de este complejo alcanzaron la suma de US$ 1.608 millones, experimentando un notable incremento del 70,5% en comparación con el año anterior (2021). De ese monto, las exportaciones de cebada, incluida la cebada cervecera, representaron el 74,8%, mientras que las de malta contribuyeron con el 24,2%, y las de cerveza con el 1,0%.

China se posicionó como el principal destino de estas exportaciones, con un valor de US$ 654 millones, destacando particularmente la demanda de cebada forrajera en ese mercado. Por su parte, el Mercosur representó un destino clave con ventas por US$ 576 millones, siendo Brasil el país que más adquirió con una participación del 94,4%. Finalmente, otras regiones fuera de estos bloques comerciales sumaron exportaciones por US$ 117 millones.

¿Cómo viene el IPC?

Tal como informó Urgente24 en: Sin piedad: En Julio la inflación se acelera otra vez, “El IPC Libertad y Progreso apunta a cerrar el mes en 6,5%, aunque restará ver si hay nuevas remarcaciones en estos días”, señaló Eugenio Marí, economista en jefe del centro de estudios liberal que hace un seguimiento de la inflación: “Recordemos que el 6,0% de junio estuvo sumamente influenciado por los precios estacionales, cuyo efecto moderador desaparece en julio y agosto”.

En la consultora Eco Go estimaron una inflación general del 6,7% para julio. En su relevamiento de precios minoristas, Semana N°3, los alimentos registraron una variación de 1,7%: “Con este dato y considerando una proyección de variación semanal del 1,5% para la última semana del mes, la inflación de alimentos consumidos en el hogar en julio treparía a 7,3% mensual. Si consideramos además la evolución de los alimentos consumidos fuera del hogar (7,3%), la inflación en alimentos alcanzaría el 7,3%”.

La consultora Analytica estimó una inflación de 7,1% para julio.

C&T Asesores Económicos (María y Ricardo Castiglioni y Camilo Tiscornia), informó una proyección de 7,2%: destacaron que, además de una mayor suba en el rubro alimentos y bebidas, la incidencia del sector Turismo por las vacaciones de invierno, a lo que se sumaron aumentos en prepagas, tarifas y colegios.

Ecolatina estimó una inflación por debajo del 7% para julio, luego de su relevamiento de la primera mitad del mes. “El IPC Ecolatina para el Gran Buenos Aires mostró en la primera quincena de julio un crecimiento del 6,5% con relación al mismo lapso de junio. De esta manera, sostuvo la desaceleración registrada desde la segunda quincena de mayo. La moderación responde a un menor crecimiento de alimentos frescos, sumado a que en julio coinciden una menor cantidad de aumentos de la categoría Regulados que en los dos meses previos”.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FEcoGoConsultor1%2Fstatus%2F1684632614739558400%3Fref_src%3Dtwsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1684632614739558400%7Ctwgr%5E18e0dc5056253ba44a5f8c50a1bc2b57b4784216%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fdinero%2Fsin-piedad-julio-la-inflacion-se-acelera-otra-vez-n558444&partner=&hide_thread=false Relevamiento de Precios Minoristas Eco Go | 3ra semana de julio 2023



Variación semanal de alimentos: 1,7%. En julio llegaría al 7,3%.

Proyección a nivel general de julio: 6,7%.



Conocé más en: https://t.co/l0LxrLKGM0#RPM #inflacion #precios #ECOGO pic.twitter.com/iMvo8ZDmH8 — @EcoGo Consultores (@EcoGoConsultor1) July 27, 2023

Más contenido en Urgente24

Massa dijo que el acuerdo lleva "tranquilidad" y que "no hay que entregar nada"

Le agradeció a Carla Vizzotti pero la complicó: Salud negó 'visitas VIP'

Oficial: "Argentina y el FMI llegaron a un acuerdo" (5ta. y 6ta. revisión combinadas)

YPF: 'Goles en contra' de Prat Gay, el "deseo" de Burford y apelación