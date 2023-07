El triunfo de Llaryora en las elecciones provinciales supone un nuevo escenario político para Córdoba: con Schiaretti, el PJ cordobés claramente estaba con Mauricio Macri. Ahora la situación ha cambiado. Y es probable que Sergio Massa esté intentando atraer al mandatario electo hacia el PJ o el oficialismo.

No es ninguna novedad que el Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, mide muy mal en esa provincia que es históricamente antikirchnerista. Y Massa necesita votos cordobeses. Según pudo saber Urgente24, Juan José Álvarez se encuentra trabajando por el comando de campaña de UP en Córdoba. Pero no será tarea nada fácil...

Massa también busca una mejora en su imagen personal en dicha provincia, y por eso también es que intenta generar cierta empatía con el electorado cordobés.

Juan Grabois: "Llaryora va a ser Presidente"

Quien fue mucho más allá de Sergio Massa en el 'Operativo seducción' es Juan Grabois, el otro precandidato presidencial de UP, que se deshizo en halagos hacia Llaryora: "Es inteligente, estudioso y capaz".

En diálogo con Cadena3, Grabois - que se encuentra de campaña en Córdoba- aseguró: "Empatizo con la calentura de Llaryora del otro día. Comparto plenamente que hay un problema serio con el centralismo porteño. De hecho, una de nuestras propuestas es cambiar la Capital Federal y el mejor lugar para reemplazarla es en el norte grande, por la cercanía con los países hermanos".

En este marco, comentó que conoció a Llaryora en 2021 y le dijo que será presidente. "Hay temas en los que coincido con Martín Llaryora y otros no. Lo conocí hace dos años y yo le dije que él iba a ser presidente porque es un tipo muy inteligente, estudioso y apasionado en lo que hace".

"No puedo asegurar si podría ser muy buen presidente, pero que es un tipo capaz, no me cabe la menor duda", finalizó.

