Martín Llaryora durísimo contra los "pituquitos" de Recoleta

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FMartinLlaryora%2Fstatus%2F1682203268187844608&partner=&hide_thread=false Qué alegría volver a encontrarnos, este enorme auditorio quedó chico para tantos vecinos, militantes, dirigentes y representantes de sindicatos, clubes, iglesias, cooperativas, centros vecinales e instituciones que nos acompañan. ¡Gracias por estar, por tanto apoyo! pic.twitter.com/JjvnnaG2MR — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) July 21, 2023

“Sé que muchos de los que vinieron no se explican este resultado. Fallaron todas las encuestas, por eso vinieron hoy de todos lados. Fallaron todos los números, los que no fallaron fueron los cordobeses que entendieron que para gobernar la ciudad no necesitamos que nadie de afuera nos venga a explicar nada”, dijo en referencia a los dirigentes nacionales de Juntos por el Cambio que llegaron a festejar al búnker de Rodrigo De Loredo. No obstante, se terminaron llevando una experiencia amarga.