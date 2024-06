Patricia Bullrich vs. Santiago Caputo: Tema clave en el gobierno de Javier Milei

Santiago Caputo vs. Patricia Bullrich

Patricia Bullrich quería ser Presidente de la Nación. Tiene su propia opinión -lo que no quiere decir que sea ni mejor ni peor- sobre las necesidades de una gestión, su propia idea sobre una Ley de Ministerios y otros candidatos a ocupar las carteras. También percibe las dificultades que va acumulando Milei. Pero con Patricia Bullrich en Jefatura de Gabinete de Ministros ¿qué pasaría con Santiago Caputo y Karina Milei, quien no quiere otra mujer poderosa en Casa Rosada?

Santiago Caputo y Karina Milei se esfuerzan hoy en respaldar a Guillermo Francos, quien se entera de la opinión de Javier Mileo a través del filtro de sus patrocinantes. Si no funcionara el nuevo esquema de gestión, Santiago y Caputo advierten que llegaría la tromba de Patricia. En especial porque ambos no han logrado desarrollar alianzas hacia el resto de la sociedad política. Luego, Karina no puede seguir proponiendo a 'Lule' para cuando cargo vacante aparece. Parece la representante del riojano. Debería aprender de la abogada brasilera gran representante de jugadores de fútbol, Rafaela Pimenta, viuda de Mino Raiola.

Patricia Bullrich no sabe qué hacer:

¿Saltar sobre el Ministerio de Defensa para fusionarlo con Seguridad y así ganar más espacio?

¿Permanecer tal como una isla mientras arden Sandra Pettovello y los otros amigos de Javier Milei?

¿Dedicarse a construir una opción electoral 2025?

¿Qué podría compensarla ante la aparente derrota de no haber alcanzado la Jefatura de Gabinete? ¿Esto es permanente o temporario?

Mucho más preocupado debería estar Santiago Caputo. Todos saben, luego del caso de Carmen Lucila Crexell, de senadora nacional aliada de Bullrich a embajadora de Milei, que hay que hablar con Santiago más que con Guillermo Francos. Pero también es cierto que los planetas se están alineando. Sería como un eclipse múltiple.

-----------------------------------

