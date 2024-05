Con chicana a Macri, Bullrich oficializa ruptura del PRO en la legislatura bonaerense

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/florretamoso/status/1795476732641710165&partner=&hide_thread=false Nace el bloque #ProLibertad en la

La pulseada por el control del partido es el origen de este quiebre que tuvo un punto álgido el viernes cuando a instancias de Macri 24 de los 33 integrantes de la comisión directiva del capítulo bonaerense del partido renunciaron y forzaron el desplazamiento de la titular, Daniela Reich, alineada con Bullrich y esposa del intendente Diego Valenzuela (Tres de Febrero), quien tiene una relación personal con Milei desde hace décadas.

La ministra de Seguridad entendió la movida como "un golpe" en su contra y contratacó con la ruptura de los bloques del PRO en la legislatura para encolumnar a los propios detrás del proyecto libertario.

"La realidad nos exige decir con claridad donde estamos parados. Hay sólo dos opciones reales o acompañamos totalmente el cambio profundo o asumimos posiciones especulativas que favorecen al populismo empobrecedor. Se está o no se esta. No hay posiciones intermedias Con el cambio no se negocia, al cambio se lo apoya y se lo construye con hechos y acciones, se lo acompaña sin condicionamientos", aseguraron los rupturistas. Son términos similares a los que utilizó Bullrich en una entrevista con Luis Majul el fin de semana.

Reich representará al flamante espacio en un monobloque en el Senado. "En este momento histórico, se está con el cambio o no se está. Nosotros elegimos estar", tuiteó junto con el comunicado la desplazada jefa del PRO bonaerense. En paralelo, la bancada en Diputados de PRO-Libertad se integrará de los legisladores Florencia Retamoso, Sofía Pomponio, Abigail Gómez, Fernando Campagnoni y Oriana Colugnatti, todos firmantes del comunicado.

"Nuestra misión será bancar el cambio a fondo ejercer un control crítico de las acciones del gobernador Axel Kicillof, interactuar positivamente con los bloques que comparten nuestras ideas de cambio y libertad y construir proyectos superadores en los temas que verdaderamente importan a los bonaerense", agregan.

Por último, los disidentes ratificaron su pertenencia al PRO e insistieron en que "el cambio" es "sin especulaciones", un mensaje hacia el propio Macri.

Uno de los que manifestó su enojo con la ruptura de los bloques fue el diputado y exintendente de Pinamar Martín Yeza, quien culpó a los disidentes de "destruir" el partido.

"Un grupo de legisladores entraron por el Pro y teniendo cargos formales en el Pro dicen que son del Pro pero que se van del Pro. Hagan lo que quieran, tal como hicieron hasta ahora, que un grupo de "giles" nos vamos a dedicar a reconstruir lo que ustedes los "vivos" destruyeron", disparó en un tuit.

