Guillermo Francos confesó que Milei no entiende la política y confirmó a Sturzenegger

Sívori venía del PRO, durante el gobierno de Mauricio Macri fue director de Asuntos Jurídicos en el Ministerio de Transporte.

Milei no "entiende" la política

En su primera entrevista como jefe de Gabinete, Francos afirmó que "la renuncia de Posse era lo más aconsejable" y reconoció que tenía diferencias con el saliente ministro. Además, adelantó que "algunos de los cargos continuarán y en otros quizás habrá cambios".

“Poner en marcha un Gobierno desde donde estamos genera un desgaste. Posse con el Presidente han tenido diferencias seguramente que llevaron a esta situación. Y en un momento pareció que la discusión era insostenible y presentó su renuncia. Creo que era lo más aconsejable para dar por terminada esa situación y empezar de nuevo”, dijo sobre Posse.

Y sobre más cambios de ministros, anticipó: “El Gobierno está abierto a incorporar dirigentes que sean capaces y abracen las ideas de la libertad. Todos los que puedan aportar serán bienvenidos”.

Pero aclaró que si bien "siempre hay personas que tienen grandes capacidades” en este momento “no tengo pensado a nadie en concreto”.

En declaraciones a Radio Rivadavia esta mañana, manifestó que el presidente Javier Milei lo eligió por “su mayor capacidad de diálogo” y porque “con la política argentina se le hace complicado, no la entiende”.

“Para aquellos que dicen que el Presidente no se da cuenta: el Presidente me elige a mí porque se da cuenta que con la política argentina a él se le hace complicado porque no la entiende, porque tiene diferencias, por x motivos y yo tengo una posibilidad mayor de dialogar y ahí viene la propuesta”, abundó el funcionario.

“El Presidente tiene una visión de la política, la cuestiona, pero tiene la sagacidad de entender que no se puede conversar con la política sin alguien que sea capaz de dialogar y ese es el rol que me ha asignado”, completó.

sturzenegger.jpg Federico Sturzenegger estará en el Gabinete de Milei, pero aún no hay claridad sobre qué cargo ocupará.

Arribo de Sturzenegger

En relación al ingreso de Federico Sturzenegger al Gabinete, confirmó que es un hecho pero que no sabe qué lugar ocupará: “Es una figura clave con miras a la desregulación del sistema; tuvo mucho que ver en la conformación del DNU y la Ley Bases original, y trabaja en cómo simplificar el Estado. Será una incorporación importante en el gabinete, no está definido el nombre del cargo”.

En esa línea, dijo que en los próximos días comenzará un proceso para “rever las funciones de distintos integrantes” del área, y admitió que “algunos de los cargos continuarán y otros cambiarán; hay que analizar la gestión, la eficiencia, el momento y la circunstancia”.

"Lo dijo Milei en varias opritundiades, para él Sturzenegger es una figura clave en su equipo, con miras a la desregulación, tuvo mucho que ver con el DNU y la Ley Bases, trabaja en ver cómo simplificar el Estado", añadió.

