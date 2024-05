Eduardo Eurnekian sigue en el comando: Guillermo Francos por Nicolás Posse

Posse Senado P.jpg Nicolás Posse en la que probablemente haya sido la única en su vida que dio un informe al Congreso (leido).

Karina Milei

Si Posse debía marcharse por la disputa que perdió ante Santiago Caputo y Karina Milei, lo más importante para ambos era preservar la relación de poder que los beneficia. Por lo tanto el reemplazo de Nicolás Posse no podía poner en peligro la 'mesa chica' vigente. Guillermo Francos en la Jefatura de Gabinete de Ministros mantiene a Karina Milei como la verdadera jefa de lo que sucede en Casa Rosada, y a Santiago Caputo como el gran operador en las sombras, vía los recursos 'líquidos' de la AFI (Agencia Federal de Inteligencia) y el contacto con los periodistas amigos del régimen. Siempre se dijo que si Patricia Bullrich llegaba a Jefatura de Gabinete pediría para su gente el Ministerio del Interior -algo que también ha logrado Francos- pero que era complicado que Karina Milei pudiera imponer su ley en el quehacer presidencial. En cuanto al rumor de Santiago Caputo en la Jefatura de Gabinete, nunca fue una opción porque no es la exposición que prefiere el influyente asesor de Milei. No es un dato baladí que el cambio refleja una crisis de gabinete de Milei ya que sucede cuando todavía su Administración no ha cumplido 6 meses (lo que sucederá el 10/06/2024). Antes de 180 días de gestión, Milei ya se ve obligado a un cambio en teoría muy importante. A Posse se lo acusó de quintacolumna de Mauricio Macri, de espiar a todos los integrantes de la Administración, de ocupar demasiados casilleros, etc. etc. etc. Será muy importante conocer si los designados por Posse le presentarán sus renuncias a Francos, o si éste iniciará un cambio uno por uno.