Paro nacional por CFK y la Izquierda se pasó al FDT

La Argentina no es Brasil

Este martes 23 de agosto, previo a las palabras de CFK, Pablo Micheli, secretario general de la CTA, disparó: "Nos da mucha bronca e impotencia lo del fiscal Luciani. Si son capaces de hacer esto en un gobierno peronista, no me quiero imaginar lo que harían si estuvieran gobernando ellos. Termina en un pelotón de fusilamiento y perseguidos todos aquellos que piensan distinto".

Va a haber una respuesta organizada y poderosa porque, con todo respeto, la Argentina no es Brasil en el tema de la calle. Acá, el movimiento obrero organizado, no va a aceptar que se avance con la impunidad que lo están haciendo. La movilización está confirmada. Todavía no se sabe la fecha pero va a ser una movilización con todo

El piquetero Luis D'Elía, quien venía con fuertes encontronazos con La Cámpora, también se encolumnó detrás de las denuncias del supuesto lawfare y propuso directamente cortar todas las rutas del país: "Ponemos las manos en el fuego por CKF, hoy y siempre. Proponemos a las asambleas de todo los movimientos populares: cortes de ruta por tiempo indeterminado en todo el país hasta que caiga la Corte Suprema y el Poder Judicial macrista del lawfare".

En este marco, las causas judiciales de CFK prometen un punto de inflexión tanto para el FDT como JXC.

