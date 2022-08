Vladimir Putin busca a Natalia Vovk y al secreto ENR

Después del atentado, Vovk partió hacia Estonia a través de la región de Poskovskaya.

Natalia Vovk sería una integrante de la Guardia Nacional de Ucrania. Una fotografía de su documento de identidad ya fue publicada en Telegram, la red de mensajería instantánea de uso masivo en Europa Oriental.

asesina de daria2.jpg Documento de identidad ucraniano de Natalia Vovk.

El FSB de Rusia difundió capturas de pantalla de anuncios de venta de un automóvil que utilizaron para espiar a Dugina, y fotos de Vovk.

El certificado pertenece a Natalya Pavlovna Shaban. El documento está firmado a mano: "shlub" quiere decir 'matrimonio'.

Según el grupo de hackers RahDit, ella tiene relación con el Batallón Nacional Azov y su apellido de casada es Shaban.

Probablemente, Shaban es el apellido del esposo, que coincide con el apellido de la hija de Natalya y con la del que intermedió el vehículo en la web ucraniana. El certificado fue emitido en julio de 2020 por el coronel Alexander Kryachko.

Shaban sirvió en la unidad militar 3057 en Mariupol, que en 2019 se reorganizó en la brigada operativa 12 de la Guardia Nacional de Ucrania bajo el mando del coronel Oleksandr Kryachko. La brigada incluía a efectivos del Regimiento Azov.

asesina de daria.jpg El Mini Cooper que utilizó Natalya.

Viaje

El padre de Natalya Vovk informó que su hija se puso en contacto “hace 3 o 4 días”, y le dijo a su padre que ella estaba en Lituania.

El FSB afirma que ella se ha escondido en los países bálticos.

"Sí, hace unos 3 o 4 días. El diálogo fue: "¿Cómo estás?" Ella dice: "Todo está bien, todo está bien". Se contactó por Internet, Skype o algo (otra cosa). Como en Lituania", dijo el padre.

Él señaló que no sabía cómo llegó su hija a Rusia.

Su esposa confirmó que Natalya dijo que estaba llamando desde uno de los países bálticos.

"Hablamos hace 3 días. Ella dijo que Lituania, Letonia, en algún lugar allí, para mí es lo mismo. Tenía un niño y un gato con ella, se llevó al gato", dijo.

El FSB estableció que el crimen fue preparado y cometido por los servicios especiales ucranianos.

Dugina fue asesinada por una bomba en su camioneta Toyota Land Cruiser Prado, accionada a la distancia.

El presidente Vladimir Putin firmó un decreto otorgando póstumamente la Orden del Valor a Darya Dugina.

dugin.jfif Alexander Dugin y su hija Darya Dugina, y la imagen del padre ante el vehículo que arde donde está su hija.

Descargo

En la web opositora Meduza, desde Estonia, se publicó la negativa de la autoría de Natalya.

Fue a través de una entrevista a Ilya Ponomarev, exdiputado de la Duma estatal que vive en Ucrania, quien anunció que el asesinato de la hija del filósofo Alexander Dugin, fue una acción de guerra del Ejército Nacional Republicano.

Vamos al texto:

"Antes del discurso de Ponomarev, no había mención de esta organización en Internet; su manifiesto apareció casi al mismo tiempo que lo mencionó Ponomarev, que ahora es rígidamente proucraniano, ha sido criticado en el pasado por estar arraigado en la élite rusa hasta al menos 2014.

Su padre trabajó en el gobierno ruso en los primeros años de Putin, su madre representó a Chukotka en el Consejo de la Federación, el propio exdiputado era cercano a Vladislav Surkov y votó en la Duma estatal a favor de una ley represiva que regula Internet.

La corresponsal especial de Meduza, Svetlana Reuter, habló con Ponomarev sobre el asesinato de Dugin, incluida la nueva versión del FSB del intento de asesinato, así como sus vínculos anteriores con el gobierno ruso y la "destrucción de la Federación Rusa".

Ilya Ponomarev.jpg Ilya Ponomarev.

-El FSB acaba de anunciar que encontraron a los autores del asesinato de Daria Dugina: esta es la ucraniana Natalya Vovk, quien, junto con su hija de 12 años, supuestamente vino a Rusia, siguió a Dugina y luego se fue a Estonia a través de Pskov.

-Ella no tuvo nada que ver con esta acción. Cuando apareció este mensaje, contacté a las personas con las que nos comunicamos en Rusia. Dijeron: "No, no es ella". Ella no es exactamente una extraña, pero no tiene, digamos, un significado inmediato [en esta historia].

-¿Por qué está seguro de que no?

-No dije que ella no tuviera nada que ver con el hecho en sí. Dije que ella no es la persona que llevó a cabo este ataque. Lo digo por las palabras de las personas [del "Ejército Nacional Republicano"] con las que me comunico. Esta no es la persona que llevó a cabo el ataque, pero esta es la persona que merece protección.

-¿Contribuyó de alguna manera al hecho de que ella se fue de Rusia?

-De alguna manera, sí.

-Usted hizo circular una declaración de cierto "Ejército Nacional Republicano", que se atribuyó la responsabilidad del asesinato de Daria Dugina. ¿Sabía de antemano que sucedería?

-Sabía que algo iba a pasar. Lo entendí más o menos, pero sin el lugar [donde sucederá esto] y los nombres [de las personas que serán asesinadas]. Entendí que la gente [de la NRA], con la que estamos en contacto desde hace mucho tiempo y nos comunicamos desde abril, ha estado preparando una acción de mayor escala durante mucho tiempo que lo que han hecho hasta ahora. Hasta ese momento, prendieron fuego a las oficinas de registro y alistamiento militar ( nada se sabía de la existencia de la NRA antes de la declaración de Ponomarev - nota de Meduza ). Pero [antes del asesinato de Dugina] querían, digamos, posicionarse con su marca, hacer algo brillante. En algún momento, dijeron: "Sigue las noticias, hoy será".

Hubo algunos otros detalles, no puedo decir con más precisión, pero no hubo un detalle final. Cuando esto sucedió, enviaron fotos de la escena [de la explosión] para confirmar que fueron ellos. El manifiesto ha sido enviado.

-Las fotos del lugar de la explosión estaban en un millón de medios de comunicación.

-Estas fotografías no se encontraban por ninguna parte. No podemos mostrarlos y publicarlos, porque de ello depende la seguridad de las personas. Pero estoy seguro de que [lo que se muestra en las fotos] es auténtico. Era importante para ellos demostrar que eran ellos. La combinación de todo -comunicación, aviso previo, fotografías posteriores al hecho- me convence de que traté con los que hicieron esto.

-Si supiera de antemano quién estaría en el automóvil, ¿intentaría disuadir a sus interlocutores de la NRA?

Responderé con cinismo. Estamos en guerra. Este es mi enfoque de todo lo que está sucediendo ahora. Esas personas que están participando en esta guerra desde el otro lado son objetivos legítimos. Estoy absolutamente de acuerdo con este enfoque de los compañeros de la NRA. Tanto Daria como Alexander [Dugins] eran objetivos absolutamente legítimos, porque ambos están involucrados en el apoyo ideológico de esta guerra. Responderé con cinismo. Estamos en guerra. Este es mi enfoque de todo lo que está sucediendo ahora. Esas personas que están participando en esta guerra desde el otro lado son objetivos legítimos. Estoy absolutamente de acuerdo con este enfoque de los compañeros de la NRA. Tanto Daria como Alexander [Dugins] eran objetivos absolutamente legítimos, porque ambos están involucrados en el apoyo ideológico de esta guerra.

En concreto, Daria, entre otras cosas, es una de las autoras del atentado terrorista, que se cometió contra los combatientes de Azov en Yelenovka. Este hombre pidió masacres en Ucrania; estoy seguro de que es un objetivo perfectamente legítimo. Y decir que ella es "una hija desafortunada que pagó por su padre" no es necesario. Ella era su lugarteniente, sus manos. Y, por lo que entiendo, la idea original [NRA, querían volar] a ambos.

¿Creo que esta es una acción muy efectiva? No, no lo creo. Para el medio activista, la figura de Dugin es mística, hipertrofiada. El gran sabio, el líder de los nazis, el ideólogo de la Nueva Rusia. Como persona que estaba en el poder, conozco bien a Dugin. Hablé mucho con él y sé perfectamente qué actitud tiene hacia él en las estructuras rusas: no es nadie y no hay forma de llamarlo.

auto de daria.jpg Así quedó el vehículo de Dugina.

—¿Había otros métodos además de volar el auto?

-La pregunta no es para mí. Yo sólo comunico, ayudo a estas personas con sus problemas internos, con su seguridad, pero no me consultan sobre sus objetivos.

-¿Presionarían el botón si supieran que solo había una hija en el auto y ningún padre?

-No lo creo, pero vieron a dos personas subiendo al auto. Y pensaron que el segundo era Dugin. Y quién era la segunda persona, y qué [sucedió] con él, no lo sabemos (no se sabía nada sobre la posible presencia de una segunda persona en el auto de Dugina antes de esta entrevista).

-Grabaste un video, del cual se desprende bastante claramente que apoyas las acciones de la NRA.

-Yo los apoyo.

-¿Te detiene el hecho de que la violencia engendra violencia? Lo diré de otra manera: una persona en el campo de batalla puede defenderse, pero no hay protección contra la explosión de un automóvil.

-De alguna manera no entiendes que estamos en guerra. De los proyectiles que caen sobre la cabeza de los ucranianos, por ser ucranianos, tampoco hay protección. Esta guerra no la inició la NRA, ni Ilya Ponomarev: Putin creó esta violencia y cosechará su tormenta. Personalmente, creo que es muy importante que los representantes de la élite rusa entiendan que no podrán sentarse. Tendrán que tomar partido, y todos los periodistas liberales respetados también lo harán. No será posible estar en una posición objetiva.

-¿Por qué la gente de la NRA se puso en contacto contigo?

-Estoy en Ucrania y tengo acceso a los recursos que estas personas necesitan.

-La última mención de sus actividades en Ucrania sonaba como “atraer inversiones”.

-Hasta el 24 de febrero, participé activamente en los negocios, luego comencé a gastar activamente el dinero que ganaba.

-¿En qué tipo de negocio estabas?

-Inversión.

-¿Más precisamente?

-No publiquemos el nombre, de lo contrario me volarán. Es una empresa pública, que cotiza en bolsa.

-------------------------

Más contenido en Urgente24:

Marc Stanley, el capricho de Borges y la Grieta irreductible

Colectivos: Así sigue la reducción de servicios en el AMBA

5 peligros de tomar café que nadie te ha dicho

Relacionan al cannabis medicinal con problemas de corazón