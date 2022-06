Para Facundo Manes el PRO no realizó el duelo de la derrota

El diputado también remarcó que por el rol relevante que cumple la UCR en JXC y gracias a su decisión de ampliación del partido, el peronismo no triunfó en las elecciones legislativas del 2021. “Nosotros ensanchamos la coalición porque si íbamos con lo mismo nos iba a ir mal. De hecho, el PRO con el aparato territorial sacó alrededor del 20% en las Paso y si no hubiésemos expandido la coalición no le habríamos ganado al peronismo”.