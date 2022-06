El directorio de la Academia de Hollywood decidió expulsarlo desde el 8 de abril debido a su "inaceptable y dañino comportamiento" y por la "violación de los códigos de conducta de la Academia". Prohibiendo su participación y asistencia "física y virtual" a los próximos Oscar y eventos relacionados a Hollywood.

Por lo que el interés de su esposa por una inminente reconciliación con Chris Rock puede entramar algo más que sólo un "acto de sanación" para darle un ejemplo al mundo, como dijo Jade Pinkett. Will Smith sabe que necesita la reconciliación más que el resto del mundo y que es el único camino para que no continúe hundiéndose su carrera, luego de estar dos meses alejado de Hollywood.

El hecho de violencia en los Oscar repercutió en todos los aspectos de su vida profesional. The Hollywood Reporter contó que Netflix canceló una película que tenía programada con Will Smith llamada "Fast and Loose". Según trascendió, dejó el proyecto en un segundo plano a la espera de un mejor panorama para el actor.

