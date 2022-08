En ese sentido, el secretario de Agricultura anticipó que se están analizando alternativas superadoras del sistema de "dólar soja" que había presentado Silvina Batakis durante su breve gestión. Según Bahillo, se busca “mejorar el sistema, sobre todo el proceso de liquidación y acceso del productor al sistema y hacerlo simplificado, más directo y evitar algunos pasos que hacían que no fuera atractivo para los productores desde el punto de vista operatorio”.

bahillo.jpg Juan José Bahillo, el nuevo interlocutor del Gobierno con el campo.

Consultado sobre las posturas políticas de los productores, que en muchos casos se identifican con la oposición, dijo que “está bueno que tomen sus posturas políticas, lo que les pido es que lo digan, asÍ sabemos de dónde hablamos”.

En otro tramo de la entrevista, Bahillo habló del anuncio que realizó ayer el ministro de Economía en torno al adelanto de exportaciones de diferentes sectores, entre ellos el agro, que le permitiría al Gobierno acceder en los próximos días a unos US$5.000 millones. “Nosotros aportamos la información que teníamos disponible, ya que la negociación la llevó adelante Economía y el Banco Central. Son acuerdos para ingresar esos dólares que después van a atender futuras exportaciones en un plazo de 60 a 90 días. Esto dará solvencia a las reservas y va generando las condiciones de previsibilidad y macroeconómicas necesarias para que se siga invirtiendo y se mantenga el muy buen nivel de actividad económica que venimos teniendo”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, dijo que recibió el llamado de Bahillo y anticipó que "el viernes seguramente, en algún lugar y momento del día que nos confirmará este jueves, nos juntaríamos con el y con Massa".

Al respecto, el secretario de Agricultura prefirió no adelantar el temario, aunque reconoció conocer cuáles son los principales reclamos y problemas que enfrentan actualmente los productores agropecuarios. “Yo no quiero adelantar la agenda porque a la brevedad vamos a tener una reunión, pero todos conocemos los temas que prioriza la Mesa de Enlace. Lo que ellos más plantean, y esto corre por mi cuenta, es una mayor competitividad del dólar. Eso puede ir por dos vías: una por un retoque del tipo de cambio, que no está previsto, o a través de una modificación en las retenciones. Hay que generar condiciones de previsibilidad y estabilidad macroeconómica”, agregó el flamante funcionario.

