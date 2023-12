No sabe dialogar: Otra vez Javier Milei contra el Congreso

Javier Milei está a veces enojado ("¿Cómo es que Axel Kicillof logró lo suyo en ambas cámaras el mismo día?") y a veces asustado ("¿Qué hago si no me dejan gobernar?"). El dato central es que Javier Milei o no tiene o no quiere interlocutores con el Legislativo. Si no tiene, está avisando que no los buscará. Si no los quiere, consolida su soledad. La frase, de todos modos, es quejosa. Y revela impotencia: