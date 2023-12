Nuevo revés: Javier Milei 0 - Carlos Kikuchi 2

Un día, Javier Milei eligió a Nicolás Posse para liderar el final de su campaña proselitista, y luego lo hizo Jefe del Gabinete de Ministros de la Nación porque iba a coordinar el equipo de funcionarios, demostración de que el Presidente no entiende ni el organigrama ni el funcionamiento del Estado que pretende modificar. El ascenso de su ex jefe en la Corporación América derribó a Carlos Kikuchi, quien ya había comenzado su ocaso por graves errores propios -por ejemplo, no organizar equipos ni planes para gobernar- pero que se sostenía por el vínculo con Karina Milei.