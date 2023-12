Raúl Moneta tenía razón: en Mendoza hay inseguridad jurídica

dante vega.webp Dante Vega.

La desinformación

Para demonizar es importante desinformar. Y es lo consiguen los enemigos de Bento, con la complicidad de varios medios de comunicación pública cuya relación con la pauta publicitaria provincial ya fue motivo de muchas notas en Mendoza.

El abogado Fragueiro Frías, en relación al papel del Ministerio Público lo acusó de la “construcción de un relato”, y citó un ejemplo del día anterior, cuando se proporcionó información errónea: “Se dice que se revelaron cuestiones nuevas, lo cual es falso. Estos testimonios se grabaron hace 2 años bajo amenazas. Buscan tergiversar la información para influir negativamente en esta causa y en Bento. Esto se aclarará.”

El abogado defensor del Dr. Bento indicó: " Se le prohibió a mi defendido el uso de dispositivos móviles y computadoras ¿Cómo va a responder? Vamos a analizarlo, pero está claro que detrás de esto está el Dr. Vega y su animadversión hacia el Dr. Bento. Limitar su derecho de defensa desafía los parámetros del debido proceso."

El actual ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, cuando defendía a juez Walter Bento calificó al juicio como el más difícil de su carrera porque "tengo un fiscal, un juez y una cámara en contra”, y que “hay gente presa por delitos excarcelables, a quienes presentan como arrepentidos, para que acusen ‘Bento’”.

Un ejemplo concreto: Marcos Calderón, imputado 'arrepentido' que accedió a 'colaborar' con la investigación.

“Pagué un soborno, una plata que me pedían para tener un beneficio en mi causa, que era el sobreseimiento”, explicó Calderón, quien complicó a su por entonces abogado en ese acuerdo, Luciano Ortego, nombró a Diego Aliaga, que dijo que era el nexo entre Ortego y el juez investigado. ¿Pruebas? Ninguna. Incomprobable.

“Diego Aliaga era parte de la cadena de pedido de plata que era para el señor juez, Walter Bento”, sostuvo.

Calderón: “Yo tenía otro abogado y lo cambié por Luciano Ortego, a él lo conocía del poker. Me trajo a una reunión con Diego Aliaga. Me pidieron US$ 80.0000 a cambio de sobreseimiento. Me dijeron que iba a tener el beneficio rápido. En su momento accedí. Mal hecho. Entregué 2 vehículos, 1 BMW que tenia a la venta y posteriormente una camioneta Mercedes Benz X6, que se la llevé a Aliaga a su domicilio. Como entre los 2 autos no llegaba al monto, me dictan la falta de mérito. Empecé a pedirles (a Ortego y Aliaga) el sobreseimiento, pero a medida que pasaba el tiempo me pedían más plata. Me sentí en una situación complicada. Era seguir con ellos o perder todo. Empecé con problemas con Aliaga y Ortego. Tuve peleas. Entre ellos se culpaban. Me pedían una diferencia de entre US$ 20.000 y US$ 25.000”.

¿Cómo prueba lo de Bento en esto? Otra vez: incomprobable. Pero para Vega es una prueba fundamental.

Otro caso: el abogado Matías Aramayo. En mayo de 2021, Aramayo llevaba algunas horas detenido con su socio, Martín Leopoldo Ríos, cuando accedió al acuerdo para declarar como arrepentido: “… Aliaga, Luciano Ortego y Jaime Alba son los miembros de carácter permanente que tiene esta asociación ilícita, después estamos otros abogados que somos de carácter circunstancial. Nosotros estamos como una línea más baja. He podido conocer que en esta estructura de línea baja está el doctor Javier Angeletti, el doctor (Jorge) Miranda, el doctor Ríos y yo”.

El dijo que Bento era quien tenía el rol de jefe, "debido a que disponía qué, cómo y cuándo actuar", aunque él sólo tuvo contacto con el ex despachante de Aduanas, Diego Aliaga, quien “nombraba a Bento como el gran jefe o primo”, y dijo que tenía entendido que hablaba por teléfono con él: ¿...?

Él reveló que Aliaga era informante de la Policía contra el Narcotráfico en causas de contrabando (en los legajosera el Nº59), el dinero era para Bento y “Aliaga se quedaba con una parte”, dijo desconocer el monto de los arreglos y que él solamente cobraba los honorarios que se pactaban. ¿Pruebas? Nada. Así estamos.

