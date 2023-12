Córdoba: La empresa estatal que no teme la privatización

FAdeA sufrió un ciberataque que pone en riesgo la producción del Pampa III. Córdoba: FAdeA y la posible privatización.

Respecto a la situación actual de la compañía, Iriondo aseguró que no sobrepasa un buen momento debido a la falta de pago de su principal cliente: el Estado. “Nuestro cliente (el Estado) se atrasó en los pagos, vinieron las microdevaluaciones y aún no podemos acceder al Mercado Libre de Cambios y no podemos pagar a nuestros proveedores en el exterior”, denunció, señalando que es posible que se caigan contratos por dicha situación.