Neuquén desdobla elecciones y el pelotón se agranda

Gutiérrez integra el Movimiento Popular Neuquino, un partido provincial que mantuvo una buena relación con el gobierno nacional en estos años y también con el anterior; digamos que no muestra lealtad a ningún presidente y siempre procura blindar su territorio. Desde 2015 gobierna la provincia; en 2019 fue reelegido.

Provincias que desdoblan

Con esta decisión Neuquén se suma al pelotón: Río Negro, San Luis, Salta, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Tierra del Fuego, Tucumán, San Juan, Chaco ya confirmaron su desligamiento del los comicios nacionales ante la severa crisis que sufre el país por la alta inflación, escasa gobernabilidad y la falta liderazgo nacional.

A ellas se sumaría Córdoba. El presidente de la Legislatura provincial Francisco Fortuna dijo que las elecciones locales serían el 8 de junio: “Serían a partir de esa fecha, no hay ninguna novedad de que se vaya a modificar”.

Todavía queda por definirse el calendario electoral de la provincia de Buenos Aires. Ante la falta de un liderazgo fuerte en el FdT y la baja de CFK, el gobernador Axel Kicillof, aspirante a la reelección, no descarta un eventual desdoblamiento.

En una entrevista que brindó al diario La Capital de Mar del Plata, Kicillof manifestó: “La discusión está vigente, pero no porque sea mi voluntad. Reflejo que hay una discusión en curso”. Sin embargo advirtió que necesitaría “una mayoría legislativa” que no tiene y que para sancionar los cambios debería “encontrar un acuerdo con la oposición”, difícil de conseguir; entre el oficialismo y JxC el intercambio de palabras no existe, solo insultos, reproches y cruces.

Más contenido de Urgente24

Con menos apoyo y una firma trucha, Alberto oficializa embestida contra la Corte

Ni sabe dónde está: Cristiano Ronaldo y un increíble furcio

Netflix: Caleidoscopio, un inicio olvidable de este 2023

Cataratas del Iguazú con poco caudal por 'La Niña'

Compra de gel íntimo: Explicación de Kreplak con 'palo' a JxC