Ni sabe dónde está: Cristiano Ronaldo y un increíble furcio

A pesar de esto, nada iba a detener la fiesta de los aficionados del Al-Nassr, equipo en el que aún milita el recordado ex jugador de River, Gonzalo Pity Martínez. El cinco veces ganador del Balón de Oro fue recibido con una monumental ovación en el estadio del conjunto saudí.

Carpetearon a Cristiano Ronaldo por irse a Arabia Saudita

"Quiero terminar mi carrera con dignidad". Esas palabras salieron de la boca de Cristiano Ronaldo en una entrevista con un medio norteamericano en 2015, cuando el luso todavía era jugador del Real Madrid.

A Cris le preguntaron si cuando dejara de estar en el alto nivel en su carrera, optaría por jugar en un equipo de Los Ángeles, la MLS o alguno por el estilo. Su respuesta fue tajante:

En mi mente, quiero terminar en un nivel superior. Quiero terminar con dignidad. Algo bueno, ya sabes, un buen club. No significa ir a Estados Unidos, Qatar o Dubai, eso no es bueno. No me veo

Una vez que el fichaje fue confirmado, tales declaraciones de CR7 inundaron las redes sociales. Lo cierto es que para un futbolista de élite como lo fue y aún es Ronaldo, el destino que eligió no es exactamente el más competitivo ni está a la altura de lo que se esperaba como cierre de su exitosísima carrera.

