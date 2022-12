Cristiano Ronaldo regalado: Sin copa, pero con Rolls Royce

CR7, por ahora sólo CR

Sin dudas, el ostentoso regalo de Georgina Rodríguez es proporcional al desencanto pasado por su marido: Después de un último Mundial para el olvido en el que Portugal se despidió sorpresivamente en cuartos de final ante Marruecos, la operación para salir del Manchester United y entrar al Al Nassr de Arabia Saudita entró en suspenso.

Cristiano Ronaldo parecía estar a un paso de cerrar un año complicado con una noticia que apuntaba a romper el mercado de pases, pero su llegada al Al Nassr de Arabia Saudita, donde pasaría a percibir uno de los sueldos más altos del mundo, se habría complicado en las últimas horas.

Cuando la llegada de Cristiano al Al Nassr parecía estar cerrada, surgen algunos detalles que podrían complicar la transferencia, y en Arabia Saudita piden paciencia.

Por estas alturas, habían trascendido hasta los detalles del millonario contrato, pero quien se encarga de transmitir calma en medio de este momento de euforia, es nada menos que Marcelo Salazar, director deportivo del club árabe.

Salazar también se encargó de ahondar en una de las posibles trabas en la negociación entre el portugués y el club árabe, que estaría en torno a la baja competitividad de la Liga Saudí:

Llevo aquí cinco años y todos los jugadores con los que he hablado se sorprendieron muy positivamente cuando llegaron aquí, sobre todo por el nivel de la liga

De momento, no hay veredicto, pero el dirigente portugués se encargó de poner paños fríos a la discusión, buscando transmitir tranquilidad en torno a la llegada de su coterráneo al club árabe:

Con respecto a Cristiano, no puedo afirmar ni sí ni no. Vamos a esperar a ver cómo se desarrollan las cosas hasta finales de año. Se trata de una negociación de enorme magnitud, no sólo para el club, sino para el país y para el fútbol mundial, y debe ser llevada a cabo por instancias superiores. Hay que esperar.

Mientras tanto, Ronaldo tiene con qué entretenerse, después de todo, no todas las Navidades se recibe un Rolls-Royce abajo del arbolito.

