Arde Al-Aqsa, Benjamín Netanyahu pospone viaje a Abu Dhabi

El gobierno de Emiratos "subrayó la necesidad de respetar el papel de custodia de Jordania sobre los lugares sagrados y las dotaciones de acuerdo con el derecho internacional y la situación histórica actual, y no comprometer la autoridad de la Administración de Dotación de Jerusalén y la Mezquita Al-Aqsa" y pidió a Israel "que asuma la responsabilidad de reducir la escalada y la inestabilidad en la región".

Netanyahu había planificado visitar al príncipe heredero y gobernante de Emiratos, Mohammed bin Zayed Al Nahyan.

El gobierno israelí del que soy miembro no se rendirá ante una vil organización asesina. El Monte del Templo está abierto para todos y si Hamas piensa que si me amenaza me disuadirá, que entiendan que los tiempos han cambiado. ¡Hay un gobierno en Jerusalén!

Según la información oficial, la visita se pospuso para permitir que los gobiernos trabajen juntos en una agenda futura.

“Nuestro gobierno no se rendirá ante las amenazas de Hamás”, dijo Ben-Gvir en un comunicado, después de que el grupo palestino que gobierna Franja de Gaza advirtiera que la acción del israelí era cruzar una “línea roja”.

Ben-Gvir ha pedido durante mucho tiempo un mayor acceso judío al lugar sagrado.

Los palestinos dicen que sería una maniobra para que Israel tome el control total del complejo.

Los principales rabinos prohíben a los judíos rezar en el sitio.

En su mandato anterior, que finalizó en 2021, Netanyahu ayudó a negociar y asegurar los Acuerdos de Abraham con la Administración Trump que permitió normalizar las relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos.

Irán

En tanto Netanyahu se comprometió a emprender una campaña abierta y muy pública contra cualquier intento de revivir el acuerdo nuclear iraní de 2015, informó The Jerusalem Post.

“Actuaremos enérgica y abiertamente en el frente internacional contra la reactivación del acuerdo nuclear [iraní]”, dijo Netanyahu el martes durante sus comentarios de apertura al comienzo de la reunión semanal del gabinete.

La Administración de Biden, que inicialmente había buscado revivir el acuerdo en 2021, ha hecho comentarios en los últimos meses que indican que el tema estaba fuera de la mesa .

Sin embargo, Josep Borrell, de la Unión Europea, se reunió en diciembre en las costas jordanas del Mar Muerto con el canciller iraní, Hossein Amirabdollahian, sobre la posibilidad de reanudar las conversaciones indirectas para restablecer el acuerdo, en virtud del cual se levantaron las sanciones internacionales contra Irán a cambio del acuerdo de Teherán. para frenar su programa nuclear.

“Desafortunadamente, contrariamente a la opinión popular de que este peligroso acuerdo nuclear ha sido descartado, a pesar de los recientes eventos en Irán , creo que esta posibilidad aún no ha sido eliminada definitivamente de la agenda [global]”, dijo Netanyahu.

“Por lo tanto, haremos todo lo posible para evitar la reactivación de este mal acuerdo que conducirá a un Irán nuclear con patrocinio internacional”, dijo Netanyahu.

