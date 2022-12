LGBTQ+ en guerra en Israel: "Estamos como Irán"

El nuevo gobierno, el 6to. que liderará Netanyahu, es el más derechista y religioso de la historia de Israel. Algunos de los ministros que ocuparán carteras clave tienen un historial de respaldo a políticas antiárabes y homofóbicas.

Shay Bramson, presidente de la organización Havruta para hombres LGBTQ+ religiosos, declaró: "Vinimos a decir hoy que no hay legitimidad para deslegitimar a nuestra comunidad, incluso si son miembros del gobierno. No podemos ser empujados fuera de la cerca. El judaísmo también es nuestra, y no es una religión de odio, ostracismo y discriminación".

israel gabinete.jpg Nuevo gobierno de Israel.

Los manifestantes ondeaban banderas del orgullo y sostenían carteles que decían: "Cuidado, la corrupción es contagiosa". También cantaron una serie de cánticos diferentes, incluidos algunos dirigidos específicamente al recién nombrado ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, cuya política de extrema derecha ha sido objeto de fuertes críticas en los últimos días.

El ex general de brigada, Assaf Agmon, uno de los líderes de las protestas contra Netanyahu, dijo que "este es el momento de oponerse enérgicamente a quienes buscan desmantelar la democracia, el ejército y el sistema de justicia, así como promover el racismo y la segregación."

No nos quedaremos de brazos cruzados cuando un peligroso gobierno criminal promueva un régimen que amenace la forma de vida de todos. Es nuestro deber como ciudadanos oponernos a tal gobierno cuando nos enfrentemos a él. No nos quedaremos de brazos cruzados cuando un peligroso gobierno criminal promueva un régimen que amenace la forma de vida de todos. Es nuestro deber como ciudadanos oponernos a tal gobierno cuando nos enfrentemos a él.

Entre los manifestantes también se encontraban decenas de personas de la organización Mujeres Haciendo la Paz. “Escuchen el llamado de las madres israelíes y palestinas”, dijeron. "No nos rendiremos hasta que lleguemos a un acuerdo político. No tienen derecho a condenarnos a nosotros y a nuestros hijos a un futuro de guerras y un ciclo de derramamiento de sangre".

mujeres en Israel.jpg Mujeres Haciendo la Paz, en Tel Aviv.

"Esta enorme y sorprendente reunión aquí es un testimonio del hecho de que el problema no es el miedo", explicó la parlamentaria laborista Merav Michaeli cuando se unió a la protesta, "es la determinación".

“Lucharemos por el Estado de Israel como debe ser: un hogar para el pueblo judío con total igualdad de derechos y oportunidades”, continuó Michaeli.

Lucharemos desde afuera, pelearemos desde adentro, les daremos fuerza y obtendremos una fuerza tremenda de ustedes para luchar afuera, adentro, hasta que ganemos y ustedes lo harán. Y no tengan dudas, ¡ganaremos! Lucharemos desde afuera, pelearemos desde adentro, les daremos fuerza y obtendremos una fuerza tremenda de ustedes para luchar afuera, adentro, hasta que ganemos y ustedes lo harán. Y no tengan dudas, ¡ganaremos!

Advertencia

Tovahy Lazaroff escribió en el The Jerusalem Post:

"(...) Los políticos nacionales y extranjeros han advertido que este gobierno dañará la democracia al hacer que los tribunales estén subordinados a la legislatura, y que dañará el pluralismo religioso al fortalecer el poder del Gran Rabinato Ortodoxo sobre la vida religiosa y secular.

Eso sigue a las preocupaciones sobre la posición de las minorías como la comunidad LGBTQ y los árabes israelíes y las mujeres.

Luego está el caos que probablemente siga al nombramiento de ministros dobles en los cargos gubernamentales, lo que hace que la asignación de poder no esté clara.

Es probable que en ninguna parte se sienta más esto que en Cisjordania, donde la violencia ya es alta y las predicciones son que seguirá aumentando.

El ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich, quien también será ministro en el Ministerio de Defensa, tendrá el poder de tomar decisiones que podrían desencadenar violencia adicional. Lo mismo ocurre con el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, quien supervisará la Policía Fronteriza.

El rey Abdullah II de Jordania ya ha advertido sobre una tercera intifada.

El desafío de Netanyahu será maximizar los beneficios de la experiencia contra el caos doméstico.

Su decisión de nombrar al primer orador de la Knesset abiertamente gay, Amir Ohana, y luego sentarse con él, su pareja y sus hijos, presentó una imagen optimista de cómo podrían exagerarse los temores de que Israel pueda estar perdiendo su democracia.

Cualquiera que haya escuchado el debate de la Knesset, sin embargo, habría escuchado a los legisladores de la coalición amenazando con aprobar una legislación que prohíba a los parlamentarios árabes israelíes de la Knesset.

Luego está la promesa de la coalición de implementar políticas que sentarían las bases para anexar partes de Cisjordania.

En su declaración a Netanyahu, Biden también advirtió que su administración se opondrá a cualquier movimiento que amenace una resolución del conflicto de dos estados. Fue un mensaje agudo para una nota de felicitación y un pronóstico de los problemas que Netanyahu tendrá con los aliados occidentales.

Los reporteros le preguntaron a Netanyahu sobre esta declaración, pero lo encontraron solo dispuesto a hablar sobre cuán exitosos serán estos próximos años.

Y solo podrían aumentar su ya increíble historial diplomático, pero es probable que la base de este gobierno lo lleve a la derrota.

Cuando Netanyahu dejó el cargo en 2021, dejó una nota en la que prometía regresar.

Esta vez, Lapid le dejó la misma nota, prediciendo efectivamente que el mandato de Netanyahu será de corta duración y que Lapid volverá a ocupar el cargo el próximo año."

