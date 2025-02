Milei y el lobby de la CPAC que aún no abre las puertas del Salon Oval

Sin embargo, esa simpatía no produjo que la Argentina quedara exceptuada de los aumentos de aranceles propuestos por la nueva administración estadounidense para sus importaciones de acero y aluminio. "Tenemos un pequeño déficit", dijo Trump cuando explicó el caso argentino. Milei no protestó sino que, por el contrario, se mostró proclive a adoptar la política de tarifas recíprocas de Turmp si no se lo impidiera la integración del país al Mercosur.