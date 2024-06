Milei: "Soy consciente que estamos mal pero hoy el 60% cree que pronto vamos a estar mejor"

6-Banco Mundial

“Luego del acuerdo con el Fondo ,esta institución va a hacer una apuesta muy fuerte por la Argentina”

7-Espert y Adorni ¿candidatos?

“José Luis es un candidatazo y me gustaría también ver a Manuel en una lista”

8-Tarifas de servicios públicos

"En Argentina no son altas si las comprarás con otros países. El problema es que los salarios son bajos porque durante 20 años nos comimos el capital con un populismo absurdo que castigó el ahorro y fomentó el consumo".

9-Riesgo país

"La política se metió e hizo saltar el Riesgo país hacia arriba. Quieren romper el equilibrio fiscal y desestabilizarnos".

10-Manifestantes detenidos frente al Congreso

" Hubo personas con intenciones golpistas. Tienen abstinencia de poder y se identifican con un sector del peronismo. Son los que generaron un intento de sedición".

11-Déficit fiscal

"En junio no vamos a tener superávit porque tenemos que pagar los aguinaldos. Es una cuestión estacional".

12-Victoria Villarruel

"No viajé a Italia antes porque quise que Victoria Villarruel fuera la que definiera en el Senado una votación de 36 a 36 que era inamovible. Era importante que ella tuviera su momento". Me pareció hermoso el video donde Victoria cabalgaba en Salta. No tengo conflictos con ella".

13-Papa Francisco

"Hay sectores de la Iglesia que pueden jugar en contra de mi gobierno. Algunos se arrogan la representación de Francisco pero no la tienen. Pasa con Juan Grabois y con los que roban usando a los pobres como escudo.

14-Estela de Carlotto

"Para ella la democracia tal vez sea poner bombas y asaltar edificios gubernamentales. Añora el pasado sangriento de la argentina donde un conjunto de violentos quisieron tomar el poder por las armas".

15-Periodistas y Jonatan Viale

-¿Por qué no puedo criticarlos? Si encuentro que están mintiendo, les voy a contestar. Me han calumniado con temas aberrantes. No son una casta superior. Algunos son muy sucios y nunca se retractan por lo que dicen. Yo les hice juicio cuando me tildaron de nazi, porque eso es un delito”.

16- Diana Mondino

“La cumbre de la paz fue importante. ¿Quiénes estaban ahí? Mi hermana y la canciller. Yo determino quiénes se sientan en esas sillas”.

17-Mauricio Macri

"El ex presidente me ha prestado gran ayuda. La relación está excelente. Si estoy haciendo una reorganización y él me puede aportar gente con experiencia, nos acercamos y le preguntamos".

18-La Cámpora

“Viven disociados de la realidad".

19-Encuestas

"Mi nivel de imagen positivo y la aprobación está mejor que cuando asumí. Estamos para sacar el 50% de los votos en las parlamentarias del año próximo. Si funciona lo nuestro, no vuelven más”.

20-Milei y los viajes

“Yo me muevo mucho para poder trabajar. En Corporación América también tenía que viajar mucho. Perdía peso y la pasaba mal. Extrañaba mucho a Conan. Ahora, extraño a todos mis hijos de cuatro patas. No es placentero dejar la Argentina”.