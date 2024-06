Nuevo round de Feinmann y Viale: ahora, por el "ataque" a casa de Sandra Pettovello

“La Fiscalía dijo que ¡unos perros ladraban! A mí me suena a pura victimización, me da vergüenza haberme solidarizado con la nada misma. Me da vergüenza haberme solidarizado con la victimización de esta señora Pettovello”.

¿Cuándo comenzó la disputa Feinmann-Viale?

Cuando compartían la pantalla de LN+, en determinado momento dejaron de hacer el clásico “pase”.

El segmento era el pico máximo de rating del canal de noticias pero se levantó por la fuerte pelea que tuvieron ambas figuras. El segmento era el pico máximo de rating del canal de noticias pero se levantó por la fuerte pelea que tuvieron ambas figuras.

Alejados de la consigna “los éxitos no se tocan”, los “divos” comenzaron una pelea por un chisme de pasillo: Eduardo se enteró que Jony estuvo contando que él se había tomado un vuelo privado a Miami para ir a ver a Leo Messi. Cuando se enteró, Feinmann habría dicho: “ Qué tiene que ir hablando este tipo de mí si yo no digo nada sobre su vida privada”.

Por su parte, Viale compartió su postura respecto a la pelea. " Está todo bien por mi parte. Respeto, laburo, admiración. Trato de no pelearme nunca con colegas. No me gusta la cámara, el perfil alto, me incomoda. Yo trato de laburar para la gente, romperme el lomo y punto. Si hubo una discusión, ya está".

¿Cuánto están midiendo hoy cada uno de los programas que encabezan en TN y LN+?

El programa de dos horas de Feinmann es líder absoluto entre las señales de cable y no baja de los cuatro puntos entre las 18 y las 20 horas.

image.png Feinmann lideró el 11/6 gracias a la polémica con Sandra Pettovello

Por su parte, las mediciones de Jonatan tampoco son malas al punto que gana casi todas las noches su segmento de 21 a 22 horas.

#LaVes @todonoticias 3,2

#M1 @c5n 3,0

#MasNacion @lanacionmas 2,8

#SoloPeriodismo @CronicaTV 1,0

#LaNoche @canal26noticias 0,9

#QR @A24COM 0,7

¿La disputa entre ambos es real o han recurrido al viejo truco de Coca Cola y Pepsi?

Los dos gigantes norteamericanos de Atlanta y Carolina del Norte se “castigaron” durante años en campañas publicitarias feroces hasta que un juez puso final a la disputa ya que la “guerra” había sido consensuada para afectar a las gaseosas locales de cada Estado de la Unión.