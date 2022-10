Miguel Ángel Pichetto, durísimo con la Iglesia y Durán Barba

pichetto.jpg Miguel Ángel Pichetto se candidatea.

Además, el peronista señaló que la Iglesia Católica es una de las grandes responsables de la “Patria planera” que se sostiene con el Gobierno actual. "Quiero encaminar al país al mundo capitalista y sacarlo de la patria planera, y de la Iglesia Católica cómplice de los planes y de la pobreza", explicó.

Cabe recordar que Pichetto sostiene críticas a la Iglesia hace rato. Por otro lado, opinó del peso específico de Mauricio Macri y sobre una eventual candidatura del ex presidente. "Macri es una figura clave de Juntos por el Cambio, los expresidentes tienen una gravitación muy importante y está demostrado. No es posible que, en esta Argentina que están pasando cosas, lleve su decisión hasta marzo o abril del año que viene", aseguró, de alguna manera apresurando a su ex compañero de fórmula.

Durán Barba, otro señalado

En otro orden, el ex senador fue con los tapones de punta contra el asesor político Jaime Durán Barba, quien apareció ayer en la TV nacional. "Se ve que debe tener una nueva fuente de financiamiento. Estuvieron borrados dos años, la cuarentena los borró a todos. No hablaba nadie en este país. De repente aparecen con el diario del lunes. Tiene derecho a cobrar y está bien, lo que digo es que, cuando se hacen ese tipo de afirmaciones tan tajantes, tengo cierta susceptibilidad", dijo el referente de Juntos por el Cambio en Radio Rivadavia.

Al parecer, las diferencias con el antiguo asesor político de Mauricio Macri serían amplias. Por su parte, el ecuatoriano había colocado a la figura de Macri en la ONU, por fuera de una candidatura presidencial.

jaime duran barba.jpeg Jaime Durán Barba.

