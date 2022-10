Efecto Lula-Bolsonaro: Pichetto pidió por CFK vs Macri 2023

En el otro lado la grieta la senadora cristinita Juliana Di Tullio en línea con Pichetto sugirió una eventual candidatura de CFK y no de una "suplente" : “Si fuera por ella no quiero que sea (candidata). Ya está, nos dio todo. Si me preguntás por mí, por vos, por tus pibes y los míos, quiero que sea. ¿Quién va a ser sino? No quiero una fotocopia, no quiero alguien que se parece, quiero que sea Cristina”.

Más tensión en la interna de JxC (PRO vs UCR)

Miguel Ángel Pichetto también cuestionó las declaraciones del neurocientífico Facundo Manes contra Mauircio Macri que provocó una furia inapreciable en el PRO. “Es un disparate lo que dijo. Reconozco que tiene legitimidad, que es un hombre de buena fe, que tiene buenas intenciones, pero no es suficiente como para agredir a un hombre que fue presidente, que todavía mantiene un nivel de adhesión y liderazgo muy fuerte en la principal fuerza política de la oposición".

En sintonía, varios dirigentes del partido amarillo salieron a repudiar a Manes. La diputada Silvia Lospennato cuestionó: “Estoy orgullosa del gobierno del Presidente Macri. Demostramos que hay otro camino y que JxC necesita mucha más fuerza para hacer esos cambios. Desde 2017 en cada elección los argentinos nos están dando esa fuerza en el Congreso. Es JxC 2023 al que no le guste que siga su rumbo”.

image.png Crece la desconfianza en el PRO por Facundo Manes debido a sus frecuentes criticas contra el partido amarillo y su fundador Macri.

Por su parte, el diputado Fernando Iglesias, fiel a su estilo provocador, sostuvo: “Lo de Manes es inaceptable. El único objetivo posible de una declaración como esta es romper la oposición”. A su vez, le tiró un palito al líder del partido radical: "¿Esto es lo que piensa la UCR o el diputado Manes habla a título personal? Tiene algo que decir Gerardo Morales, presidente del partido?”.

Sin embargo, el conflicto de Manes es otra de las expresiones de la enemistad entre la UCR y el PRO. La rivalidad entre Gerardo Morales y Macri es bien conocida. Hace unos días se sumó a la discordia cambiemita el fuerte choque entre la titular del PRO Patricia Bullrich y el comité provincial radical de Entre Ríos.

Es que recientes declaraciones de Bullrich contra un ex intendente de la UCR de dicha provincia, provocaron una gran explosión que truncó las bases de JXC. Posicionándose como presidenciable de cara al 2023 y presumiendo su política de seguridad, la exministra de seguridad asoció al ex intendente radical Sergio Varisco que gobernó la capital entrerriana entre 2015 y 2019 con la banda de narcotraficantes “Los Monos”.

“Varisco murió pobre (y) preso. Yo no dudé. No me importaba que fuera de nuestro partido. No dudé en que había que hacer una investigación y, si él era responsable de vincularse con el narcotráfico, tenía que ir preso como Los Monos. Igual. No me importaba que fuera lo que fuera”, expresó. La UCR replicó: "No se puede tolerar con tanta liviandad, el uso de esta clase de comparaciones para promocionarse como adalid del orden y la transparencia. Expresamos nuestro más enérgico repudio a las manifestaciones de la Lic. Bullrich". La hija de Sergio, Lucía Varisco cerró: “Bullrich miente descaradamente cuando habla de la mano dura con los propios. Un ex concejal del PRO de Paraná tuvo un tratamiento especial, diferenciado y privilegiado”.

De este modo, entre la UCR y el PRO pareciera mediar una hostilidad irreconciliable. Las fuertes acusaciones recíprocas entre los líderes radicales y del PRO progresivamente van clarificando el creciente desacuerdo entre dos fuerzas políticas vitales de JxC que hacen peligrar la unidad de la coalición opositora de cara al 2023.

