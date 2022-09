Miguel Pichetto y su propuesta para una cumbre Macri-CFK

pichetto_y_macri.jpg Miguel Pichetto con Mauricio Macri, la fórmula presidencial de 2019 que perdió con Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

ejemplificó.

Sin embargo, el exlegislador dejó en claro que esta idea no la conversó con el expresidente: “Esto no lo hablé con Macri, me hago cargo de lo que digo”.

En la misma línea, Pichetto planteó que en la Argentina se necesita un cambio cultural “profundo”.

“Tenemos que cumplir con la palabra, tenemos que salir con la cultura del trabajo”, reclamó.

Curas y mapuches

En otro orden, Miguel Pichetto cuestionó duramente a los mapuches y a ciertos “curas ” que se oponen en la actividad minera y que obstaculizarían el desarrollo de la Argentina.

“Hay minas de oro en Río Negro. Mendoza también tiene problemas con el PBI. Del otro lado de la cordillera exportan miles de millones de dólares. En Mendoza cuando tuvieron la posibilidad de hacer minería hicieron una marchita y dieron marcha atrás. En Chubut quemaron la casa de Gobierno. Error del gobernador, yo hubiera echado más nafta y hubiera metido presos a todos”, propuso.

“Hay minorías intensas que tienen el favor de los medios”, se quejó.

Y sobre los curas, algunos de los cuales reunió Cristina Fernández en el Congreso la semana pasada, opinó: “Hay curas que dicen que la propiedad es un derecho secundario”

Atentado

Sobre el atentado contra la vicepresidenta, Pichetto advirtió que “nadie puede desconocer la gravedad del hecho”.

“Creo que quedan algunos interrogantes, ¿quién se hubiera beneficiado si la bala hubiera salido? ¿Los que creen en el sistema? ¿Los que plantean que el año que viene la Argentina tiene que ir a elecciones? Claramente no. Parecen actores marginales los que aparecen en la superficie. El problema argentino es que no se rasca más allá”, reflexionó.

A su vez, el exsenador recordó el ataque a pedradas contra la oficina de la vicepresidenta en el Senado de la Nación y alertó que todavía no hay conclusiones de la investigación: “Ese fue un ataque premeditado. Incluso le tiraron una bomba de pintura para indicar el piso donde tenían que tirar las piedras. Fue un grupo con logística y organización que se desprendió de una columna que estaba frente a la plaza. Es muy interesante este tema y acá vemos las falencias del sistema judicial”.

Montoneros

Por otro lado, y sobre el clima que se vive en la Argentina, Pichetto señaló que hay sectores que vienen del pasado que están “resentidos”.

“En muy poco tiempo, hubo dos apariciones que son dos fantasmas del pasado. Lo denomino ‘el retorno de los brujos’. Aparece en un reportaje muy largo Fernando Vaca Narvaja, reivindicando la contraofensiva montonera y diciendo que la dictadura se cayó por la contraofensiva. Que además asesora junto con otros dirigentes montoneros a los mapuches. Después aparece Mario Firmenich con una carta que habla de la guerra civil y habla del fracaso del sistema capitalista neoliberal que tuvieron todos los gobiernos. Castiga también al kirchnerismo por estar dentro del sistema que produce exclusión, pobreza. Hay un conjunto de datos de esa carta que son increíbles. Plantea un modelo de salida revolucionario y plebiscitario y la destrucción del sistema capitalista, una ruptura con todos los organismos internacionales. Plantea cosas muy fuertes y a mi me dicen, tengo versiones, que viene bastante seguido a la Argentina, que entra de manera disimulada y que sigue gravitando al lado de dirigentes que han reconocido su pertenencia a Montoneros”.

“Lo que creo es que el esquema Montonero y Firmenich está resentido con la historia y con la aparición del kirchnerismo que le ocupó el espacio del centro-izquierda popular. Están resentidos de que no haya un reconocimiento ”, concluyó.

