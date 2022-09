50 días después, curioso debate sobre Sergio Massa 2.0

resolvió la liquidación de la producción retenida por los sojeros y lo hizo sin incrementar el déficit fiscal,

logró que el FMI aprobara el examen trimestral cuando parecía caído y promovió la confianza con el organismo multilateral,

logró cortar la financiación del Tesoro Nacional que hacía el Banco Central,

incrementó la tasa de interés a niveles más razonables con las necesidades que impone la crisis,

pudo 'amesetar' la depreciación de la moneda nacional ante el dólar estadounidense,

mejoró algunas expectativas de los agentes económicos acerca de la posibilidad de lograr un plan económico que no había,

presentó un proyecto de Presupuesto 2023 y se encuentra negociando los votos suficientes para aprobarlo,

tanto en Juntos por el Cambio como en el Frente de Todos hay líderes pensando qué sucedería si a Massa no le va tan mal,

un par de etcéteras más.

Pero no alcanza. Obvio. Ni para empezar. Massa lo acepta. Pero la crisis, que parecía que se llevaba puesta al propio Presidente, no explotó. Hoy día se debate otra agenda. Nadie reconoce nada. Por lo tanto, es insólito reclamarlo. Pero el dólar no llegó a $400, destacan en el Palacio de Hacienda. Los opositores agregan: "Por ahora...".