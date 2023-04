"Metropol recibe los mismos subsidios que otras empresas"

De esta manera, el paro de este miércoles afecta a las líneas 65, 90, 151, 194 y 195, al igual que las 176, 237, 276, 310, 326, 448, 507 y 670, que durante el martes habían presentado una reducción en sus frecuencias. En tanto, las líneas que se sumaron a la medida de fuerza fueron la 228, 322, 327, 336, 365, 386, 392, 503, 504 y 510.

En diálogo con la prensa, D'Onofrio advirtió: "Los intimamos y vamos a iniciar los procedimientos de caducidad de concesión si no cumplen con los servicios. Es un servicio público concesionado, si no lo cumplen está dentro de las potestades caducar la concesión".

En ese sentido, remarcó: "Hay un juez que tiene que determinar. Ahora el juez hace la más cómoda, hace 20 meses emite la cautelar y no resuelve la cuestión de fondo. Eso complica a casi un millón de bonaerenses".

Al respecto, el ministro agregó que el gobernador Axel Kicillof "hizo gestiones para que no se interrumpa el servicio", y añadió: "Vamos a exigir que cumplan a pie y justicia con lo que marca la concesión".

"No hay resolución judicial firme"

En tanto, desde la cartera de Transporte nacional aseguraron que “es importante remarcar que actualmente no existe ninguna resolución judicial firme que determine la obligación del Ministerio de Transporte de la Nación de abonar el monto solicitado por la empresa”.

Al mismo tiempo, advirtieron que “al tratarse de una prestación de servicio público, la decisión de interrumpir unilateralmente el servicio podría ocasionar sanciones a la empresa por los problemas que ocasiona a los usuarios y usuarias”.

La secretaria de Gestión de Transporte de la Nación, Jimena López, señaló en declaraciones radiales que “Metropol definió un lockout patronal, inhabilitando a la ciudadanía para el uso de un transporte que es un servicio público, por lo tanto es esencial” e indicó que “el lockout que decidieron es en reclamo del pago en concepto de una deuda que ellos dicen que les impide funcionar, pero que no tiene una resolución judicial”.

A su vez, sostuvo que “no es un paro por reclamos salariales, sino que tiene que ver con una decisión unilateral del grupo Metropol que reclaman un pago que está en una medida que el juez no decidió si lo tenemos que hacer o no y de qué manera”.

En ese sentido, puntualizó que “el Ministerio de Transporte de la Nación ha hecho diferentes propuestas en la sede judicial, pero todavía lo que no hay es la sentencia que corrobore y que les dé la razón en relación al dinero que se reclama. Entonces ¿por qué nosotros tendríamos que hacer un depósito de 2.400 millones de pesos que es lo que ellos reclaman cuando la justicia no se expidió?”.

Continuando en esa línea, expresó que “nosotros como Estado le estamos dando pelea judicial a lo que ellos dicen, inclusive hay consignada por resolución una cuenta judicial, pero no hemos llegado al pago porque lo que ellos pretendían es que sacáramos el dinero de donde fuera para pagarles, y hay una realidad, que es que el dinero se utiliza para los subsidios al transporte. Y sacar para pagarles a ellos afecta derechos de terceros”.

La funcionaria nacional se mostró preocupada por los pasajeros que se ven afectados por el cese del servicio indicando que “hay miles de personas que toman esas líneas de colectivos y que este grupo particular, dejando de prestar el servicio, decide utilizar como rehén”, lo que consideró como “una falta grave porque no es un paro por motivos salariales que sería más que entendible, es un lockout patronal. Lo que a mí me preocupa es que la gente hoy pueda llegar a laburar. La ciudadanía es tomada de rehén de un tema que no eligió, y nosotros estamos tratando que se reestablezcan los servicios de la mejor manera”.

