"Mediocre": Miguel Pichetto vs. Mazzina, arde el Inadi

image.png

"Soy mujer, lesbiana, feminista y Ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación y lo invito a Pichetto a hablar de ESI cuando se sienta preparado. Mientras, las lesbianas viendo a Pichetto decir que no somos mujeres"

image.png

"El machito de @MiguelPichetto adapta sus discursos según su jefa o jefe político de turno. Pichetto, bien que cuando te conducían Néstor y Cristina defendías la diversidad y ahora que te conduce otro machirulo como vos, bueno… a las pruebas me remito."

image.png

"Abro este coso porque me mandaron esto y necesito vomitar para que esta angustia no se quede adentro. Y no, PICHETTO, no sos políticamente incorrecto, sos un homófobo, ignorante, lesbofóbico, un irrespetuoso hasta con las leyes de tu país. Y un dinosaurio."

image.png

"El ministerio, la ministra y el gobierno repudiaron el bestial asesinato de Lucio. Sobriamente y sin carroñear o hacer política sobre el dolor. La Aye es mujer y lesbiana, y hay funcionarios hombres y gays. Y diversidad. Y por eso pedimos más ESI para todos, todas y todes. ”

Y Alberto Fernández, por supuesto.

image.png

"Orgulloso @AyelenMazzina del trabajo que estás haciendo. Las mentes cerradas no admiten la transformación positiva que ha vivido nuestra sociedad. Queremos más democracia, más derechos y más respeto en la diversidad. Los dinosaurios ya van a desaparecer, diría Charly García."

Y Greta Peña, titular actual del INADI

image.png

"Asimismo, convocaré a @MiguelPichetto a concurrir al INADI para mantener una reunión acerca de las implicancias altamente nocivas de utilizar estereotipos para dirimir, a 40 años de la democracia, debates públicos. Hay limites que no podemos cruzar."

Respuestas a favor de Pichetto

En este sentido, conviene empezar directamente por el propio Miguel Ángel Pichetto que salió en Twitter a justificar sus dichos en LN+, no obstante también recibió críticas fuertes.

image.png

"Ante la tergiversación de mis dichos en un programa televisivo, quiero aclarar que mi intención fue denunciar que el Ministerio de la Mujer no repudió el asesinato de Lucio Dupuy por coincidir la orientación sexual de la ministra, con las de las perpetradoras del crimen."

Y luego Pichetto respondió directamente a Mazzini, sí, una vez más.

image.png

"La ministra de genero y diversidad sigue sin hablar de Lucio Dupuy, el niño vilmente violado y asesinado por su madre y su pareja. Tampoco habla de la muerte de la mujer policía en la Ciudad de BSAS. Esa no es su agenda. Siempre la agenda de minorías."

image.png

"Pichetto tiene razón. Fin del tema y no vengan a joder que hoy no tengo paciencia. Eso que dice ser "ministra" no me representa y no por ser lesbiana sino por hdp. Intentó defender a las hienas que mataron a Lucio. No rompan más las guindas."

image.png

"El feminismo se indigno mas con Pichetto que con las asesinas de Lucio Dupuy. Indignación selectiva tienen."

image.png

"Miguel Ángel Pichetto no fue “políticamente incorrecto”. Fue “moralmente honesto” al denunciar la doble vara de la Ministro al momento de manifestarse ante un crimen aberrante."

image.png

"En lugar de cuestionar lo que dijo Pichetto sobre la ministra de las mujeres, deberían cuestionar al mismísimo ministerio que sólo sirve para afanar! Seguimos con la indignación selectiva!"

-------------------------------------

Más contenido en Urgente 24

JxC choca con la bomba de humo de CFK que lanza el FdT

Una verdad incómoda para Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Con el dólar calmado: Sangran los bonos y se dispara el Riesgo País

Suicidio en masa de ancianos como remedio demográfico: ¿?