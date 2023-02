JxC choca con la bomba de humo de CFK que lanza el FdT

Pasemos al relato diferente de lo que sucede en el FdT que realiza la prensa oficialista, que demuestra que unos tienen más información que otros, o que alguno escribe ubicando su voluntarismo por delante de las noticias.

wado maximo.jpg Eduardo De Pedro y Máximo Kirchner ingresando a la sede del Consejo Nacional del PJ.

Roberto Navarro en El Destape Web:

#"Ambos piensan que el Frente de Todos aún puede ganar las elecciones. Alberto porque cree que el país no está tan mal como dicen y Cristina porque observa que Juntos por el Cambio no capitaliza el malestar de la gente por lo que entiende es una mala situación general del país. Los dos aseguran que la primera reunión fue positiva: Alberto porque afirma que se consolidó la idea de que habrá PASO y Cristina porque señala que la mayoría de los asistentes le pidió a Alberto que se baje."

#"Lo que hay en juego no es solo quién o quiénes serán los candidatos, también quién está al frente del armado electoral, quién lidera. Los dos se creen con ese derecho: uno por Presidente y la otra por jefa del movimiento."

#"La vicepresidenta piensa que el primer mandatario debería aprovechar la apertura de sesiones ordinarias del Congreso el 1 de marzo para declinar su candidatura a la reelección. Que debería decir que recibió una herencia horrorosa, con una deuda descomunal, que luego tuvo que transitar un evento extraordinario como la pandemia, que sorteó con éxito, y más tarde una guerra. Y que ahora “debe seguir otro compañero que surgirá de una PASO que se compromete a organizar”. Supone que esto no va a suceder, pero pone como fecha límite el 15 de marzo para que Alberto decline su postulación para poder posicionar a otros candidatos. Afirma que no se puede ir a una PASO contra el Presidente, que por eso nadie lo enfrenta."

#El viaje a Misiones con Daniel Scioli le pone condimento a sus dichos. Cuando el Presidente habla de un candidato del Gobierno el primer nombre que aparece es el de su embajador en Brasil. Scioli ya reúne avales en todo el país para su candidatura. Afirma que quiere una PASO contra Sergio Massa. Aclara que no será candidato si Alberto quiere jugar. Y también que no será candidato anti K.

#"A Cristina le preocupa que pase el tiempo y el Frente de Todos no se organice alrededor de los candidatos. Su fórmula ideal es Sergio Massa y Wado de Pedro, pero sabe que los números de la economía y el trabajo a tiempo completo del ministro de Economía no aconsejan su lanzamiento."

#"Cristina confirma su posición: “No voy a ser candidata a nada, ni a presidenta ni a senadora. Si lo hago, Casación y la Corte me sacan del juego en una semana”. Algunas cosas se van acomodando. Ella acepta la PASO si no va Alberto. El presidente, claramente, quiere ir, pero no va a llevar al peronismo a una derrota por su culpa si ve que no le da. Una frase del primer mandatario deja una puerta abierta: “Si Massa baja la inflación puede ser candidato de consenso”."

alberto-scioli.jpg Agustín Rossi fue quien primero mencionó a Daniel Scioli como opción y por ese motivo Urgente24 lo mencionó el 10/02/2023.

Horacio Verbitsky en El Cohete a la Luna:

##"Durante la semana, una reunión de la Cámpora con dirigentes de la CGT y de la CTA fue un paso más allá. En la sede histórica de la Federación Gráfica Bonaerense, donde hace más de medio siglo funcionó la CGT de los Argentinos conducida por Raimundo Ongaro, Andrés Larroque y Máximo Kirchner escucharon la solicitud de que Cristina fuera la candidata del Frente de Todos. La foto muestra a los dirigentes camporistas junto con el canillita Omar Plaini, la judicial Vanesa Siley, los gráficos Héctor Amichetti y Francisco Ozemo, el metalúrgico Abel Furlán, los docentes Roberto Baradel y Sonia Alesso, el curtidor Walter Correa, el bancario Sergio Palazzo y el secretario general de la CTA, Hugo Yasky. Los dos últimos y S iley son además diputados nacionales, y Correa, ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Allí también se planteó la necesidad de un aumento salarial de suma fija, además de los incrementos obtenidos en paritarias, que no son excluyentes."

##"Lo que se había previsto como un encuentro protocolar de una hora para sacarse una foto, se convirtió en la primera reunión de debate político en cuatro años, que duró cinco horas y en la que nada quedó sin decirse. A la inversa, el mamotreto de quince carillas con el que se empezó a trabajar antes de la reunión, fue reducido por Juan Manuel Olmos y El Cuervo Larroque (no Wado de Pedro ni Kirchner, como se dijo) a un par de fojas, claras y precisas, que evitan los lugares comunes pero no eluden los temas de fondo."

##"Cristina brilla por su ausencia en ese tipo de reuniones, porque su presencia es excluyente en encuestas y focus groups que la muestran más que duplicando las preferencias sumadas por el Presidente Alberto Fernández y el Ministro de Economía Sergio Tomás Massa. Ella le pidió a Máximo que revisara su decisión de no asistir. Cuando los consultores Sheila Vilker y Raúl Timerman preguntaron por qué ella concitaba tantas preferencias, las respuestas también fueron nítidas: una parte, por cómo se vivió durante sus gobiernos; otra, por la fuerza que muestra a pesar del hostigamiento que padeció desde que asumió la presidencia en 2007 y de la persecución que se redobló con la multiplicación y la activación de causas judiciales en el último año de su mandato."

##"Alberto no está de acuerdo. Durante la reunión del jueves insistió con la idea de las PASO, sin eludir contradicciones. En una misma frase dijo que no creía en las encuestas y que él era quien mejor medía. Kirchner le respondió que si en 2003 hubiera habido PASO, se habría impuesto Menem, y Massa que un ministro no puede competir con el Presidente en una interna. Cuando Rossi habló de los poderes que enfrenta el peronismo, le respondieron que esos poderes también tienen preferencias dentro del FdT."

##Esto no equivale a dar por sentado que Cristina vaya a ser candidata, pero ratifica su lugar central a la hora de las definiciones sobre quiénes, cómo y cuándo. A las 2 de la mañana, cuando se levantó la sesión, Máximo Kirchner respondió algunos mensajes acumulados. Uno decía: «¡Cuántos invitados a tu fiestita de cumpleaños!».

##"Al referirse a “las demandas económicas y sociales de las que aún tenemos que dar respuestas concretas», el documento menciona “reducir la inflación y aumentar el poder adquisitivo de los salarios”. La resistencia presidencial a aceptar lo que considera una auditoría de su gestión, se desmoronó con la difusión del IPC de enero, que no empezó con 4 sino con 6. Peor aún, el incremento anual de las canastas que definen las líneas de pobreza y de indigencia, superó el 100%."

maximo2.jpeg La fotografía mencionada por HV, que Urgente24 publicó porque le sorprendía que Máximo Kirchner estuviese vestido igual que el día anterior. Se nos aclaró que las medias eran diferentes.

Gimena Fuertes en Tiempo Argentino:

#"El encuentro de la mesa nacional del Frente de Todos el jueves sirvió para medir fuerzas y aclarar intenciones. La cantidad de representantes que mostraron las fuerzas principales dio cuenta de cuánto pesa cada una hacia adentro de la coalición. Ése fue el marco en el que el presidente no sólo no lanzó su candidatura frente a Máximo Kirchner y Sergio Massa, como se especulaba, sino que, además, dijo que si otro u otra medía más, él se bajaba de su reelección. En concreto, la única candidatura de la que se habló el jueves fue de la de Cristina Fernández, a quien la dirigencia kirchenrista quiere postular, a pesar de que ella expresó su negativa."

#"El bancario de la CGT Sergio Palazzo -que ya comenzó la discusión paritaria con medidas de fuerza- y el titular de la CTA, Hugo Yasky, están encargados de conseguir esa audiencia con la vicepresidenta para los próximos días. Sin embargo, ese sector que se reunió con Máximo Kirchner el miércoles tiene un segundo objetivo: lograr una suma fija para levantar los salarios más bajos, que se deprecian mes a mes."

#"La suma fija no es sólo resistida por el ala albertista de la CGT representada en Héctor Daer, sino también por la massista, encarnada en Carlos Acuña."

#Sergio Massa no quiere saber nada con una suma fija, ya que considera que, en un marco de inflación constante, podría disparar una espiralización de los precios. No quiere que haya más pesos circulando para que no se siga depreciando la moneda nacional frente al dólar, argumentan en su entorno.

#"Por eso que la pauta paritaria que marcan desde Economía es del 60% y, de hecho, a los docentes nacionales se les acaba de otorgar un 33,05% hasta julio, es decir, la mitad de esa pauta hasta la mitad del año."

#"Desde el núcleo sindical cristinista consideran que usar los salarios como ancla contra la inflación no solo es una receta neoliberal que no funcionó sino que además es castigar al propio electorado peronista. En ese marco, Massa y Fernanda Raverta anunciaron la ampliación de las asignaciones familiares, que alcanza a sueldos medios, también diezmados por la inflación, un pedido de Pablo Moyano, representante de uno de los sectores asalariados mejor pagos. Pero con eso solo no alcanza."

#"La contradicción entre el sindicalismo cristinista y el massismo por la suma fija no es menor. Desde que llegó Massa a la cartera de Hacienda, esas dos patas de la alianza de gobierno funcionaron en tándem. En todos los actos del Ministerio de Economía se sienta un dirigente cristinista."

#"Desde el massismo ven con buenos ojos esa distribución de la gestión, pero también del trabajo político. Cada sector representa porciones distintas del electorado, una segunda versión de la repartija que hizo el kirchnerismo con Alberto y que no funcionó."

#"Mientras a Massa le suben o bajan las «acciones» de su candidatura al ritmo del índice de inflación, a Cristina no tanto. La dirigencia bonaerense territorial -desde la intendenta Mayra Mendoza al canillita Omar Plaini- salió a mostrar que la vicepresidenta mide al menos 30% en la 1ra. y 3ra. Sección Electoral bonaerense, sin siquiera haberse postulado."

--------------------

