Maximiliano Pullaro en contra del paro: Pidió acompañar a Milei pese a sus cruces por retenciones

"Santa Fe tiene una potencia tan grande que no solo va a salir adelante, sino que puede sacar a la Argentina adelante, mi provincia puede sacar la Argentina adelante", afirmó.

image.png La postura de Pullaro ante el gobierno de Milei: Lo que sí y lo que no.

Retenciones

Pese a que el gobernador santafesino brindó su apoyo al libertario, apuntó sobre las retenciones y el conflicto que viene generando: "sentimos que es sumamente injusto para la provincia de Santa Fe".

Sin embargo, este miércoles (24/01), Pullaro anticipó que "El Congreso de la Nación no convalidará la suba de retenciones a los sectores productivos" y en esa línea agregó: "Esperábamos que el Gobierno escuche al interior productivo de la Argentina".

"Poner retenciones al campo y la industria es no entender lo que sucede lejos de Buenos Aires. Dialogamos en más de una oportunidad con funcionarios nacionales. Mantuvieron su posición. Hablamos con los presidentes de los bloques y nos vinimos con un sabor agridulce. Dulce porque no habrá retenciones, pero amargo porque eso lo corregirá el Poder Legislativo, no el Ejecutivo", criticó.

Dentro de ese contexto informó que "El que se votará no es el clásico Impuesto a las Ganancias, sino a los altos ingresos. Nosotros tenemos un déficit de más de 10 mil millones de pesos en las cajas jubilatorias. Eso debería saldarlo el Gobierno nacional".

Para Pullaro, llamar a un paro "a 40 y pico días de haber asumido como se plantea, creo que al menos no es atinado". "Hubiese esperado un tiempo y hubiese intentado establecer canales de diálogo con el Poder Ejecutivo para corregir los problemas que tienen los trabajadores en la República Argentina", señaló.

image.png Pullaro en contra del paro nacional de este miércoles 24/01.

Seguridad

Por su parte, otro tema que nunca pierde órbita es la seguridad. Tanto en Santa Fe, como en Rosario (principalmente).

En base a ello, Pullaro analizó el accionar criminal en suelo santafesino y sostuvo: "Estamos convencidos de que el camino que elegimos es el correcto. El crimen organizado tomo las calles y las cárceles en Santa Fe. El primer día de gestión la orden fue controlar la cárcel. Eso generó amenazas contra mí y mi familia".

Tras sus declaraciones, hizo mención especial para la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien ya comenzó a actuar en Rosario y seguirá por Santa Fe.

