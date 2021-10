En otro tramo de la nota, la abogada planteó su inquietud “con la actitud del fiscal interviniente, quien apoyó la objeción de la defensa de Macri".

“No es la primera vez que el fiscal parece olvidar que debe velar por las víctimas del delito que se investiga" y cuestionó al agente fiscal porque "no objetó ninguno de los permisos de salidas del país de los imputados Arribas y Majdalani".

"Por lo tanto, y a pesar de venir de sendas postergaciones de indagatoria a Macri, reiteramos la confianza y apoyo al juez Martín Bava", agregó la abogada de los familiares del Ara San Juan.

Por su parte, Isabel Polo, hermana del cabo Daniel Alejandro Polo, que estaba entre los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, cuestionó el "circo mediático" formado por el intendente de Dolores, Camilo Etchevarren, y otros miembros del PRO ante la llegada de Mauricio Macri para declarar en la justicia federal por espionaje contra familiares de la tripulación.

"Me causa mucha indignación de haber visto que la convocatoria que se hizo en redes en parte se cumplió y lo que tanto le critican al oficialismo lo terminaron haciendo ellos", expresó a C5N.

"Todo bien que uno pueda tener un fanatismo o militar para tal o cual persona pero, ¿era necesario hoy, en el marco de una declaración judicial, el circo que armaron? Se siguen cagando en los 44 del ARA San Juan", señaló.

"Lo escuchaba a (Hernán) Lombardi diciendo que siempre estuvieron junto a los familiares de los 44 del ARA San Juan. ¿Cuándo? ¿Quiénes?", disparó.

"Quiero que un legislador del PRO o Juntos por el Cambio, no sé cómo se llaman ahora, diga con qué familiar y cuándo. Cuatro años se van a cumplir, no uno ni dos, para que después no digan que nosotros hacemos política, y es lo que claramente hicieron hoy", sentenció Polo, quien consideró que el ex Presidente "hablaba agradeciendo a la gente que fue a apoyarlo y lanzando su candidatura 2023".

"Me comprometí a defender la República", dijo Mauricio Macri en discurso, a lo que Polo aseguró que "defender el futuro no tiene nada que ver con la causa de espionaje, en todo caso tendría que haber dicho 'vine a defender el pasado, a defender inocencia', porque uno es inocente ante la ley hasta que se demuestre lo contrario".

"No entiendo por qué armaron este circo mediático y político. Vos como argentino, al que fue le hablo, ¿era necesario seguir burlándose de la memoria de los 44 ?", insistió la hermana del cabo Polo.

La chicana de AUBASA

Desde Autopistas de Buenos Aires (AUBASA) -la empresa pública propiedad de la provincia de Buenos Aires que controla la autovía 2 que va desde el Conurbano hasta Mar del Plata- desmintieron que hayan dispuesto más controles de lo habitual, como aseguró Mauricio Macri para justificar la escasa convocatoria.

"Son controles de rutina que se realizan, tanto en la Ruta 2, como en todas las demás rutas de la traza. Las cámaras no muestran gente que no llegó, sino gente que no fue", dijo el titular de la empresa Aubasa, Ricardo Lissalde.

"Sospecho que su fastidio en cuanto a los intensos controles que se realizan parten de un profundo desconocimiento de lo que sucede en los caminos de nuestra Argentina", agregó el funcionario en su cuenta de Twitter.

Recordemos que en su discurso en Dolores, en la puerta del tribunal, Mauricio Macri había dicho, al ver que la movilización era mucho menor a la esperada, que "lamentablemente hay gente en la ruta porque se ve que había mas controles policiales de lo habitual. Siempre con estas maldades".

https://twitter.com/RicardoLissalde/status/1453779785361104903 Son controles de rutina que se realizan, tanto en la Ruta 2, como en todas las demás rutas de la traza.

Las cámaras no muestran gente que no llegó, sino gente que no fue. — Ricardo Lissalde (@RicardoLissalde) October 28, 2021