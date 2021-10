No se podía continuar con el acto por un error del juzgado y la indagatoria se suspendió por decisión del juez No se podía continuar con el acto por un error del juzgado y la indagatoria se suspendió por decisión del juez

"La audiencia empezó después de las 12:00 con la lectura de los hechos que se nos imputan. Luego llegó el secretario y dijo que no contaban con el relevamiento del secreto", relató ante la prensa. "Esto es una demostración del apresuramiento y la falta de templanza del juez", dijo

Lanusse dijo que la posición del defensa, de contar con el relevamiento del secreto como se hizo con el resto de los imputado, fue acompañada por el fiscal de la causa.

Para el abogado, el de este jueves "fue un acto bochornoso en el que ha quedado en evidencia la animadversión del juez Bava y su pretensión de procesar a Macri antes de las elecciones".

Lanusse explicó que tal relevamiento había sido solicitado por el juez Bava a la interventora de la AFI, Cristina Camaño, pero que esta respondió que eso no estaba entre sus facultades por la jerarquía de expresidente de Macri, y que por lo tanto, eso debe ser concedido por el presidente Alberto Fernández.

Luego, en declaraciones al canal LN+, Lanusse contó que el juez había solicitado a Camaño el relevamiento el 01/10 último, lo que fue respondido días después por la interventora del organismo de inteligencia. "Aún así el juez Bava mantuvo la audiencia", dijo el abogado.

Agregó:

Esto demuestra la persecución y que el juez trabaja con el calendario electoral. Bava ya sabía que no tenía el relevamiento, sabía que Macri no podía declarar. Por un error, debió haberse suspendido antes

Macri entró al edificio de los tribunales de Dolores a las 11:50, diez minutos antes de la hora fijada para la indagatoria, pero una falla técnica demora el inicio de la audiencia.

El juez Bava había dispuesto que la declaración del expresidente se grabara, pero cuando la indagatoria debía comenzar, el sistema para registrarla no funcionaba.