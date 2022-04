Según Pagni, son 2 los "detalles" que confirman esa idea. Por un lado, una supuesta comunicación por parte de Macri a su familia sobre su deseo de competir, lo que habría ocurrido esta última Semana Santa en Cumelén, el country cercano a Villa La Angostura. Por el otro, ya habría en marcha un operativo para recaudar el financiamiento de la campaña

"La segunda novedad es que hay empresas donde ya recibieron visitas para empezar a recaudar fondos para la campaña de Macri. Estamos hablando de palabras mayores: dinero", dijo el también columnista del diario La Nación.

carlos pagni.webp Carlos Pagni tiró la última versión sobre los planes de Mauricio Macri.

Miedo a Milei

Pagni explicó cuál es el contexto en el que Macri habría tomado esa decisión, que el periodista matiza: "Por supuesto que mirará después las encuestas, verá si en la pileta hay agua, todo es provisorio en este tipo de materia".

"La misma erosión que produce el deterioro económico y social y el auge de la izquierda sobre el Frente de Todos, la produce Javier Milei sobre Juntos por el Cambio. Inquieta el fenómeno Milei por lo que me dijo una experta en opinión pública este fin de semana. ¿Quién vota Milei? Centralmente, hijos de macristas. Son votos que se están yendo de ahí, y que no se les van a todos. [...] El “problema Milei” afecta especialmente al sector de JxC, más ligado al PRO y a su ortodoxia económica. Y, sobre todo, a Mauricio Macri, que tiene sentimientos encontrados con Milei. Por un lado, se entusiasma porque ve en él reivindicadas ideas propias respecto del Estado, respecto de la economía. Cosas que inclusive, por prudencia, no le permitían decir cuando era gobierno. Pero, por otro lado, se da cuenta de que los votos que se van para Milei son votos propios, son votos de él", comentó.

En cuanto a la interna del PRO, Pagni sostuvo que el exPresidente "dice" que él capitalizaría los votos de Bullrich si se presenta y que, en ese mismo caso, Larreta declinaría su proyecto presidencial. "Esto piensa en la intimidad Macri", dijo el conductor de 'Odisea Argentina', una afirmación que surgiría de alguna conversación con el exPresidente.

En el entorno del alcalde porteño habría descartado cualquier paso al costado, lo que le permite a Pagni concluir que "con los datos que tenemos hoy a la noche, sabemos que hay una interna entre Larreta y Macri".

Pagni insistió en que "Macri teme por los votos que se lleva Milei", que no los tenga en una interna de JxC, y por eso "en las últimas tres semanas, habría tenido 3 zooms con Milei tratando de incorporarlo a Juntos por el Cambio".

Más contenido de Urgente24

El truco para mejorar tu memoria sin mayor esfuerzo

La hierba para tu memoria que Harvard recomienda

No son suficientes: Este es el efecto a largo plazo de los antidepresivos

Este alimento protege contra cáncer de colon, dice estudio

¿Tu personalidad es esta? Hay riesgo de problemas de memoria