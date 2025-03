Manuel Adorni: "El FMI no nos obliga a devaluar"

En su explicación acerca de por qué este acuerdo con el FMI "es distinto", el portavoz de Javier Milei aprovechó para criticar a Cristina Kirchner, quien más temprano tuiteó contra el Gobierno. "Hay un error conceptual, que incluso cometió la ex presidenta, con algún desconocimiento de estos temas, es un acuerdo distinto porque … hay un sector opositor, le llamo los tirapiedras porque intentan desgastar el Gobierno, que se valieron de la confidencialidad del acuerdo para inventar mentiras... hay que entender que sanear el BCRA … lo cierto que el kirchnerismo en particular y la oposición en general no le ha dado valor a los activos del Banco Central", introdujo Manuel Adorni, un tanto enrevesado...