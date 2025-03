Suben los bonos tras el anuncio de Luis Caputo de los US$20.000 millones del FMI

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jpmarino79/status/1905233141012328624?t=pNJ_kw3r_pvvq0c1mUU3zA&s=15&partner=&hide_thread=false Dólar a fin de año, salida del cepo, inflación y PBI: el escenario que plantean los economistas del BBVA en Argentina pic.twitter.com/PIF8RAPzip — Juan Pablo Marino (@jpmarino79) March 27, 2025

"El acuerdo con el FMI estaba caído, podíamos ir a un nuevo acuerdo o revivir el acuerdo que tenía el gobierno anterior. Ir a un nuevo acuerdo implicaba pedir plata nueva al FMI contra nuevas metas, algo que llevaría mucho tiempo y el Fondo no implicaría mayor capital sin resultados concretos. El escenario de rivivir el acuerdo como estaba tampoco era un escenario que queríamos porque si íbamos a las metas fijadas para el gobierno anterior no evitábamos la hiperinflación. Por eso hicimos algo particular. No pedimos plata pero cambiamos las metas que el Fondo le puso al gobierno anterior por metas más exigentes y no pedimos plata para recapitalizar al BCRA hasta que el FMI esté convencido y hayas probado que cumplimos las metas. Y eso hicimos", repasó el ministro.

" Estos fondos que entrarán no serán para financiar gasto o déficit sino para recapitalizar el activo del Banco Central. Es un tercio de los pesos que en promedio hubo en la economía argentina. Pero necesitamos que esos pesos estén bien respaldados. Es un tema moral: las deudas se pagan. Los pasivos del BCRA no son otra cosa que una deuda del Central con la gente y la política despreció esa deuda del BCRA con la gente emitiendo pesos sin respaldo para financiar el déficit fiscal", agregó.

"Buscamos con este acuerdo que la gente esté tranquila que los pesos que hay tienen respaldo en el BCRA y que tengamos una moneda más sana y menos inflación, lo que implica menos pobreza, más inversión, mejores salarios y mayor crecimiento, lo que implica mayor recaudación, lo que implica más superávit y mayor baja de impuestos", completó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/cbuteler/status/1905223407152607516?t=AHiUGxS0pxVfqAZQ219mXQ&s=15&partner=&hide_thread=false El ancla cambiaria, como la conocemos, va a cambiar. La nueva podrá ser mejor o peor, incluso más sustentable que la actual, pero al desconocerla los agentes económicos se cubren y el BCRA termina vendiendo reservas. — Christian Buteler (@cbuteler) March 27, 2025

"Con lo que le pedimos al FMI más lo que entrará por BID-CAF y Banco Mundial estaremos en US$ 50.000 millones de reservas brutas. La base monetaria en dólares hoy son US$ 25.000 millones al tipo de cambio oficial, al libre son US$ 20.000 millones. Tendremos más del doble de reservas en dólares de lo que hay de base monetaria. Alguien decía que con estos números el tipo de cambio podría ser muy inferior al oficial...el nivel de respaldo que tendrán los pesos del BCRA no los hemos tenido ni en la convertibilidad con algo más importante que además es con superávit fiscal".

"Los pesos seguirán bien respaldados por esa cantidad de dólares, el acuerdo con el FMI también debería comprimir el riesgo país lo que generará que Argentina recupere el acceso a los mercados para refinanciar el capital".

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/NieveJuancito/status/1905229701125112281?t=bemlIVJPRiRvydpfQUMVuw&s=15&partner=&hide_thread=false Ojo con creer que el financiero puede ir a cualquier lado y no tener efecto en las reservas. No lo aprendimos en 2022/23? El blend fue/es una buena solucion a eso. Es parte integral del esquema.



No solo a medida q aumenta la brecha, crecen los incentivos a importar mas… — Juancito Nieve (@NieveJuancito) March 27, 2025

"El objetivo a futuro es tener acceso a los mercados para que cuando haya vencimientos de deuda se pueda refinanciar el capital y que las reservas sigan en el BCRA respaldando a los pesos", finalizó.

Reacción en los mercados

Caputo hizo el anuncio del monto acordado con el FMI en la apertura de los mercados y el impacto se sintió de inmediato en la cotización de los bonos que se dispararon hasta el terreno positivo un +0,5%.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/arielsbdar/status/1905237811357233355?t=lIYtRVXY07P1yiZ6wMO14w&s=15&partner=&hide_thread=false BONOS VOLANDO, PASARON DE -0,5% A POSITIVO, AHORA MISMO, MUCHA DEMANDA EN EUROPA CONTINENTAL. pic.twitter.com/4hDyx2TpXU — Ariel Sbdar (@arielsbdar) March 27, 2025

Además de la suba de bonos en dólares en el premarket de Wall Street, los ADRs avanzan hasta 3,5% encabezadas por Loma Negra, Supervielle (3,3%), Pampa Energía (2,2%) y Grupo Financiero Galicia (1,9%).

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/jpmarino79/status/1905243115021087168?t=ogdT06X5f5geC0B1WtyuHg&s=15&partner=&hide_thread=false BONOS SUBEN EN WALL STREET TRAS ANUNCIO DE CAPUTO SOBRE EL MONTO QUE NEGOCIA CON FMI pic.twitter.com/bkpw80H2vp — Juan Pablo Marino (@jpmarino79) March 27, 2025

Impacto electoral del anuncio

Hay que recordar que el anuncio de Luis Caputo no es la confirmación de que el monto de US$20.000 millones será el que recibirá finamente la Argentina, eso debe aprobarlo el board del organismo y para conocer esa decisión habría que esperar hasta mediados de abril según adelantó Javier Milei días atrás. Entonces, como el mismo ministro reconoció ante los empresarios de seguros, él quería calmar a los mercados y también bajar los ánimos en el terreno de la política difundiendo la cifra en discusión.

"Hablando ayer con la manager director del fondo, le dije que como faltan semanas para que convoque al board y como los rumores intentan esto...como decir que el Fondo exigía devaluación o que el acuerdo sería de 3.000 millones, por lo menos estaría bueno que pueda decir el monto que acordamos", fueron las palabras de Caputo tras haber mencionado un intento de desestabilización de la oposición y mediante rumores en los medios de comunicación sobre el acuerdo, que generaron una suba del dólar y la consecuente pérdida de reservas por parte del BCRA.

En el aspecto político, Caputo mencionó especialmente las manifestaciones en las calles en el marco de las marchas de los jubilados y en su explicación de las implicancias del acuerdo con el FMI hizo mucho énfasis en los beneficios para la gente, entre los que mencionó la baja de la inflación y la suba de salarios, temas cruciales de las elecciones 2025.

Otra cuestión para el Gobierno es que todo alrededor del acuerdo con el FMI debía aguantar hasta octubre, mes de los comicios, pero ahora se desarma y exige a los libertarios mostrar otra cosa.

