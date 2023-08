”Como me gusta a mí siempre repetir: ‘Si no está roto, no lo arregles’. Y si nos hemos llevado bien con el PRO, Jorge viene a darle otra versión 3.0 de lo que hemos hecho hasta ahora, porque siempre se puede mejorar más”, dijo.

Macri dijo que su primo, de resultar electo, “va a seguir mejorando y dándole mejores oportunidades a todos los vecinos de Buenos Aires y a todos los que vienen de gran Buenos Aires a trabajar también”.

“Siempre es lindo estar en contacto con la gente, el cariño que le dan a Mauricio, el reconocimiento, la gente que se acerca a agradecer lo que hizo por el país”, manifestó por su parte Jorge Macri.

El candidato del PRO señaló que ahora le toca a él “tratar de llevar la antorcha y continuar con los cambios que empezó el PRO hace muchos años cuando él empezó”. Y remarcó que su misión “es cuidar lo que está bien y desafiarnos a hacer más”.

Antes de finalizar con el acto de campaña, se mostró esperanzado con el apoyo recibido: “Tengo ganas de que me den esa chance los porteños”.

