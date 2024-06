Los medios ex 'aliados' coinciden en que Javier Milei va al cambio de gabinete

karina milei.jpg La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Foto NA: JUAN VARGAS

La novedad

Muchos periodistas y referentes políticos especularon, quizás, con un tiempo más prolongado de Nicolás Posse en la Jefatura de Gabinete de Ministros, entendiendo que éste iba a concretar un trasvase 'ordenado' hacia colaboradores de Mauricio Macri, o quizás de Patricia Bullrich. Sin duda que Posse tuvo toda la intención de hacerlo desde los días del balotaje, y fue el motivo de la ruptura de Carlos Kikuchi con Javier Milei.

Es decir, un grupo de periodistas y referentes políticos siempre fueron tolerantes con Milei porque creyeron que es el camino hacia el regreso del PRO a la gestión. Pero no ha sucedido. En parte porque en las 'intrigas de palacio', Santiago Caputo y Karina Milei aplanaron al ramplón Posse. Luego, la opción Patricia Bullrich no prosperó por carencias políticas de la propia Bullrich.

De todos modos, ni Macri ni Bullrich se rinden a apropiarse del botín a la deriva.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/aetchebarne/status/1799626621172785270?t=cWkXUUmyyBvKve093cPabQ&s=19&partner=&hide_thread=false El modelo del presidente Milei y mío es Irlanda.

Cuál es el de los radicales y peronistas dialoguistas? Sabemos que el de Cris es Venezuela y Cuba…

Digan y comparamos @martintetaz @MiguelPichetto @Nicolas_Massot pic.twitter.com/ot8SonLxoY — Agustín Etchebarne (56% Juntos por la Libertad) (@aetchebarne) June 9, 2024

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/1799829614409462091?t=qSf2I0QaFwUxlpnep_6ehA&s=19&partner=&hide_thread=false Mirando el semáforo de actividad y la caída de la inflación eso explica porque la casta está tirando con todo. Están quemando las naves y la desesperación se hace evidente. Van a ir con todo porque saben que si nos sale bien no vuelven más...

VIVA LA LIBERTAD CARAJO...!!! pic.twitter.com/biLGynKqTF — Javier Milei (@JMilei) June 9, 2024

En el interín,

el 'rebote en V' no sucede en una economía cuyo sistema tributario se construye sobre el pilar de gravámenes aplicados al consumo;

en una economía cuyo sistema tributario se construye sobre el pilar de gravámenes aplicados al consumo; el faraónico D NU 70/23 no termina de consolidarse ; y

; y las 'leyes fundacionales' siguen durmiendo en el 'lecho de Procusto'.

Si bien una porción considerable de la opinión pública se aferra al poder de la esperanza y el terror al abismo, la Administración Milei sigue siendo básicamente una promesa cuando debería comenzar a resultar una realidad. Ya comenzó el mes 7.

En este contexto, es interesante revisar comentarios políticos dominicales de la prensa ex 'aliada':

caputo-georgieva Ni Rebote en V ni nuevo acuerdo con el FMI: Kristalina Georgieva y Luis Caputo.

Infobae:

"Agobiado y paralizado por las tensiones internas, el Gobierno ata su suerte a la aprobación de la ley Bases" / Brenda Struminger.

Ella plantea una ofensiva del PRO para ocupar el Gobierno con el argumento de 'salvar a Milei de Milei':

"Con todo, la posibilidad de pedir ayuda a los aliados de PRO sigue fuera de discusión en la Casa Rosada, pero hay cada vez más voces internas que piensan que es la única salida. “La negativa para que entren es algo que se escucha, pero que no se palpa”, deslizó un altísimo funcionario nacional que, consideró la directiva prohibitiva de Karina Milei y Santiago Caputo como un error y cree, a esta altura, que la lealtad y la amistad no deberían ser las únicas variables a tener en cuenta para incorporar cuadros, sino la experiencia. En el partido de Mauricio Macri aún no pierden la paciencia. “Hay que mirar el video, no la foto”, aseguró un dirigente amarillo de la primera línea."

"La prematura descomposición de un gobierno" / Ernesto Tenembaum.

Plantea la idea de una revisión / rectificación del plan económico de Javier Milei.

"Los números de la derrota oficial fueron demasiado abultados. El oficialismo podrá argumentar que se trata de una reacción de la casta porque se muere de miedo. Pero una derrota es una derrota y un gobierno con capacidad política tiene mil maneras de evitarlas, sobre todo ante una oposición dividida. ¿Por qué no lo hizo? ¿Habrá tenido que ver con los viajes del Presidente, con el despido del jefe de Gabinete, con la sangría de funcionarios? ¿No saben desactivar bombas, no quieren, no pueden, son tantas que no dan abasto?

En cualquier caso, se trata de una señal ominosa.

Milei entra en los próximos meses en un territorio incierto, donde parece quedar claro que será más difícil bajar la inflación y muchísimo más esperar una recuperación rápida. Enfrentará ese desafío con un respaldo social que se mantiene sólido -es en realidad su principal activo- pero con un equipo diezmado y envuelto por problemas económicos, financieros, políticos y, sobre todo, morales. Necesitará inteligencia, sofisticación y templanza para reformar su plan económico de manera que no se le desborden demasiado las variables."

Embed ¿Hasta cuándo nos quiere seguir destruyendo la mala política?



Llegó el momento de preguntarnos: ¿cómo puede ser que haya una mayoría de dirigentes políticos tan irresponsables como para aprobar el aumento del gasto previsional sin decir cómo lo van a financiar? Recordemos que… — Mauricio Macri (@mauriciomacri) June 9, 2024

La Nación

"Un presidente que cae en sus propias trampas" / Joaquín Morales Solá.

Alude al hartazgo que entre referentes políticos comienza a provocar el presidente Javier Milei:

"El Presidente cae en sus propias trampas. Algo (o mucho) debió hacer mal la administración mileísta para que en un día ingrato de la semana que pasó toda la oposición se juntara en el Congreso para lograr el quorum, número que alcanzó sobradamente, y para aprobar luego una nueva fórmula de actualización previsional. “Degenerados fiscales”, les zampó el Presidente en el acto. Al día siguiente, un funcionario oficial lo llamó a un destacado legislador para decirle que “Javier es así” y que tratara de “no tener en cuenta sus arrebatos”. El argumento de que el Presidente es así se está agotando."

"El alto costo de la política del desprecio" / Jorge Fernández Díaz.

Hay un fracaso manifiesto en la gestión cotidiana, no sólo la estratégica, de Javier Milei:

"No hay curva de aprendizaje, todas las semanas se tropieza con la misma piedra y no consigue garantizar una alianza legislativa y, por lo tanto, un programa institucionalmente sustentable. El “principio de revelación” a los mercados les importa un bledo. Y el rol de influencer de la Nueva Derecha mundial por lo visto tampoco los conmueve. Sus declaraciones a Free Press pueden parecerles simpáticas a cualquiera que no viva en la Argentina: “Amo, amo ser el topo dentro del Estado –declaró Milei–. Soy el que destruye el Estado desde adentro. Es como estar infiltrado en las filas enemigas. La reforma del Estado la tiene que hacer alguien que odie el Estado y yo lo odio”. Mirando el modo en que está conduciendo la administración pública y las increíbles torpezas e inconsistencias de su gabinete podríamos colegir que el topo está logrando su misión con creces."

bullrich.jpg Patricia Bullrich con el periodista Ignacio Ortelli para el programa Si Pasa Pasa por Radio Rivadavia.

Clarín

"Milei y sus primeros días bajo fuego" / Eduardo van der Kooy.

Reflexiona sobre el final en breve del Ministerio de Capital Humano, no sólo por la impericia en la gestión:

"Los números siguen estando ajustados pese a la colecta de votos que ensaya Victoria Villarruel, la vicepresidenta. El paso resultaría imprescindible para intentar una distensión entre Milei y el Congreso antes que la compensación jubilatoria pueda continuar su itinerario.

El fondo de aquellos desajustes tendría raíces similares a las que son posibles detectar en casi todas las áreas de Gobierno. Desconocimiento de la política, déficit de gestión y contramarchas originadas muchas veces en las internas que envuelven al oficialismo. Esos componentes han generado un cisma en el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello. Diseñado con alguna súbita inspiración en Frankenstein.

La ministra seguirá provisoriamente en ese cargo mientras se repiensa la estructura. Se ha quedado a pesar de la crisis por dos motivos. El pedido expreso de Milei. El apoyo que públicamente le brindó Karina, El Jefe, con quien estaba distanciada. Se habían cruzado en varias discusiones. Fue un pedido que el Presidente le formuló a su hermana para intentar coagular la sangría."

"Los días de tormenta en la Quinta de Olivos y los funcionarios que se quieren ir" / Santiago Fioriti.

Expresa la esperanza que aún tendría Javier Milei para modificar las expectativas con 3 o 4 noticias positivas en la semana en curso. Con esos ejemplos que concede el de Clarín, Urgente24 cree que no alcanza ni al oasis que el cronista menciona. Al contrario ¿esa es toda la pólvora en el arsenal?:

"La brecha más baja entre el dólar oficial y el CCL llegó a ser del 23%, el 18 de marzo. Hoy se encuentra en el 46%.

Milei culpa a la oposición, un truco que le viene funcionando. Los números de imagen le siguen deparando gratas sorpresas en medio del ajuste del gasto y de la caída de la actividad. La línea divisoria de aguas en la sociedad es: esperanza versus bronca. La esperanza, por poco, se impone.

El Presidente aguarda un cambio de clima. Esta semana se conocerá el índice de inflación de mayo y se confirmará una racha alentadora: en diciembre, el Indec marcó 25,5%; en enero, 20,6%; en febrero, 13,2; en marzo, 11%; en abril, 8,8%; la de mayo daría debajo del 5%. El Gobierno quiere creer que a esa noticia se acoplará la aprobación de la Ley Bases en el Senado. Y que, a los pocos días, el FMI desembolsará los 800 millones de dólares que se necesitan para cubrir el próximo vencimiento de deuda. No es la salvación. Tan solo, un oasis."

