Los "3 pilares" de un Milei competitivo, un "duro sinceramiento" para Macri y la "pregunta difícil" sobre Villarruel

Urgente24 - Respecto de la imagen de Milei, de acuerdo a la encuesta de diciembre de CB Consultora, se consolida un buen resultado para el primer año, pero también se registra una imagen negativa muy alta (la "muy mala", de 30%, duplica a la "mala"). ¿Esto tiende a consolidarse como un núcleo duro negativo? ¿Qué lectura electoral arroja?

Cristian Buttié - Sí, hay un núcleo duro negativo antimileísta que se ha consolidado y que va a elegir cualquier cosa menos a Milei en un hipotético balotaje en cualquier instancia, como ocurre con el kirchnerismo. Es decir, un núcleo duro opositor totalmente fidelizado que elige cualquier cosa menos oficialismo. Es parte de la dicotomía que ha profundizado este gobierno, parte de la estrategia para también, de la misma manera, fidelizar un núcleo duro que apoya a Milei y que lo elige por sobre cualquier cosa.

-¿Y qué refleja que haya tan pocos indecisos?

-Eso es porque, justamente, ya la sociedad argentina se está definiendo entre 'apoyás o no apoyás' a Milei. No hay grises. Milei ha construido eso como en su momento lo construyó el kirchnerismo y, bueno, vamos a estar retornando a esa dinámica. Va a ser muy difícil ver un Milei con 60 puntos de aprobación o 70, pero también va a ser muy difícil verlo con un 25% de aprobación. Siempre va a tener una base de 30 totalmente fidelizada.

image.png Milei termina el año con un 51% de imagen positiva y un 46% de rechazo, según la medición de CB Consultora.

- Tu colega Shila Vilker (de la consultora Trespuntozero) remarcaba que "estabilidad" fue la palabra clave del éxito de Milei con la opinión pública. ¿Coincidís?

-Comparto totalmente con Shila que "estabilidad" fue la palabra clave. También un control casi total de la agenda, excepto raras excepciones como fue (la frustrada ley) 'Ficha limpia' o la marcha de las universidades, principalmente la primera no tanto la segunda, que lo sacaron de agenda el Gobierno. Pero la agenda siempre la pudo coordinar el Gobierno y en ese sentido siempre estuvo cómodo, con lo cual no vas a encontrar grandes saltos en la imagen, ya sea para la positiva como para la negativa, y eso es un plus valor.

-¿Y le va a alcanzar al oficialismo sólo con esa estabilidad, entendida como el efecto de la baja de la inflación y del dólar quieto, para ganar las elecciones del año que viene? ¿Qué variables hay que mirar?

-A ver... sí, la baja de inflación y el dólar quieto... pero yo también agregaría la presencia de Cristina Kirchner. El protagonismo de Cristina es clave justamente para mantener fidelizado ese núcleo duro antikirchnerista que lo tiene a Javier Milei como máximo referente, y que lo corrió a Mauricio Macri de esa referencia. Me parece que iría por esos 3 pilares.

milei-macri.webp Javier Milei y Mauricio Macri. Parece más lejano un acuerdo electoral entre LLA y el PRO.

-En cuanto a las alianzas, si Macri no acuerda con Milei, ¿qué herramientas le quedan para retener electorado? ¿Tiene otra alternativa que ser candidato en CABA? ¿Hay riesgo para Milei si no acuerda con Macri?

-La verdad no sé si existe un gran riesgo para Milei si no acuerda con Macri. Creo que Macri tiene mucho más para perder, porque justamente él está sobre un supuesto de protagonismo a nivel nacional que fuera de la Ciudad de Buenos Aires nosotros no lo vemos. En la CABA sí, vemos un protagonismo de Macri que incluso tendría una elección competitiva si él fuera candidato a senador, pero tampoco tiene garantías de ganarla. Entonces me parece, en el caso de ir por fuera de todo, el PRO quedaría expuesto a sacar un resultado magro comparado a lo que estamos acostumbrados a ver, y creo que ese sinceramiento sería muy duro. En cambio, todo lo que gane Milei lo va a ganar de carácter autónomo, con lo cual va a tener muchísimo mayor poder de decisión en los proyectos que se avecinan.

image.png Mauricio Macri encabeza la intención de voto en un escenario de elecciones a senador en la Ciudad de Buenos Aires, según CB Consultora.

-Respecto de los opositores, ¿ves un riesgo real de fractura entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof que derive en listas separadas en la elección nacional?

-Hasta el momento no veo un riesgo real de fractura, creo que hay un marco de discusión que es lógico después de la derrota del año pasado. Creo que Kicillof tiene muchísima coherencia en su planteo y creo que Cristina necesita protagonismo para justamente lograr mantener el nivel de expectativa. CFK no deja de ser una figura con muchísimo posicionamiento en la agenda nacional, pero diría que con un posicionamiento que a la vez se está diluyendo poco a poco. O sea, no va a desaparecer Cristina, pero ya no es la Cristina que marcaba agenda desde un tweet. Es una Cristina un poquito mejor posicionada que Macri por ser opositora, pero que ha quedado relegada del protagonismo absoluto de la agenda política argentina. Hoy la agenda la maneja el presidente Javier Milei y él es el eje central de la política nacional.

-Si terminan acordando bajo las condiciones de CFK, ¿queda dañado el proyecto presidencial de Kicillof?

-Creo que el proyecto presidencial de Kicillof no se va a discutir hasta después de la elección legislativa.

20241023-axel-kicillof-y-cristina-kirchner-juntos-durante-un-acto-por-el-aniversario-47-de-la-asociacion-abuelas-de-plaza-de-mayo-1897343.jpg Cristina Kirchner y Axel Kicillof atraviesan un crítico momento en su histórico vínculo.

-Por último, ¿qué sucede con Victoria Villarruel? En la encuesta de CB termina el año con mejor imagen que Milei, a la vez que la relación entre ambos parece sin retorno. ¿Qué puede hacer ella con ese capital político dado que en el oficialismo parece que no le darán lugar para una construcción?

-Yo creo que esta es la pregunta más difícil, ya que Villarruel, hasta la medición que hicimos principio de diciembre, tenía un punto aproximadamente, un punto y algo más de imagen positiva que Milei. Pero fuera de la imagen, el caudal electoral de uno y otro es muy distinto. Milei tiene una base electoral extremadamente sólida, de más del 35%, mientras que Villarruel está más cerca del 5%. Villarruel tiene mucho potencial, pero tiene poca solvencia política y electoral. Entonces, me parece que corre muchísimo riesgo de que se le diluya todo, ya que la centralidad es de Javier Milei. Me parece que la Vice está en una situación incómoda y lo que haga el año que viene la puede exponer a quedar totalmente relegada del proyecto del Presidente. Por eso es una pregunta difícil, porque los movimientos de Villarruel no son transparentes, son bastante ambiguos. Me parece que en el marco de la transparencia, en algún momento si se da, veremos realmente cuál es el proyecto de la Vicepresidente.

image.png Villarruel, con mejor imagen que Milei al concluir el primer año de gobierno, de acuerdo al sondeo de CB Consultora.

