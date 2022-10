La oposición estalló contra CFK: "Mamarracho", "hipócrita" y más

"Juan Perón decía que 'del único lugar del que no se vuelve es del ridículo'. Cristina Kirchner está llegando al punto de no retorno. Habla del gobierno como si fuese oposición y no su Vicepresidenta", lanzó, por su parte, el diputado de JxC, Luciano Laspina.

En tanto, el libertario José Luis Espert fue más allá, con durísimas calificaciones: "además de chorra, es cínica, hipócrita, caradura". "Es TU gobierno, arquitecta egipcia ensamblada en La Salada. Hacete cargo", fustigó a la vicepresidenta.

