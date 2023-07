"La inflación no lo hace más o menos competitivo a Massa"

"Es decir, creo que en la Argentina el problema de los precios pasó a ser un problema estructural que todos empezamos a entender que es estructural independientemente del gobierno y eso no lo hace más o menos competitivo a Massa", dijo.

Consultado sobre cuáles serán los motivos que direccionarán el voto, respondió que el electorado está observando "si la política está dispuesta a resolverle los problemas cotidianos o no".

Para Palazzo, que la sociedad no perciba que se resuelven sus problemas "es que se están dando los niveles de ausentismo o de voto negativo en general, de voto en blanco".

Mencionó que Juntos por el Cambio no está capitalizando ese descontento, lo que le otorgaría a UP la chance de recuperar votos perdidos.

"Cuando vos estás muy enojado con alguien, lo que buscas es un cambio. No lo están buscando porque no los votaron a ellos. Lo que están haciendo es no presentarse a votar. Quiere decir que si vos corrigiera problemas cotidianos de la sociedad, como puede ser el problema de ingreso, de los servicios, de la seguridad y lo hacés con un programa de gobierno que tiene que anteponerse a los hombres y a las mujeres que conducen, quizás el resto de la sociedad que no está yendo a votar o que ha votado en blanco, sea un voto más recuperable por el oficialismo que por la oposición, porque si no, ya hubiera votado la oposición", concluyó al respecto.

