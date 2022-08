Oscar Parrilli denunció maniobras para "proscribir" a CFK

"Repite lo mismo de Bonadio, es un pichón de Bonadio. No se basa en ninguna prueba de la causa, las deshecha, testigos, pericias visiones oculares que se hicieron las desprecia totalmente, no las tiene en cuenta y dice obras abandonadas", agregó en referencia al fallecido juez Claudio Bonadio.

Según el legislador nacional, la Cristina Kirchner no es mencionada en ningún momento por parte de los peritos y testigos que desfilaron por la causa. Y aseguró que el fiscal Luciani replica un "relato" por orden de Mauricio Macri.

fiscal.jpg Oscar Parrilli apuntó contra el fiscal Luciani.

Oscar Parrilli también cuestionó una de las pruebas expuestas por el fiscal, que son los diálogos de Lázaro Báez con funcionarios de Vialidad y el secretario de Obras Públicas, José López, para cobrar contratos antes de que Cristina Kirchner dejara el poder en 2015.

Entre esos mensajes, el fiscal se refirió a reuniones "con la señora" -en clara referencia a Cristina Kirchner- y un plan para poner en marcha antes de que ella dejara la Casa Rosada en diciembre de 2015. Fue un "planificado programa denominado 'limpiemos todo'", reveló el fiscal.

parrilli1.jpg Oscar Parrilli hizo una fuerte defensa de Cristina Kirchner y apuntó al fiscal.

"No estaba esa prueba en el expediente, no sabemos si es verdad o no, es una prueba que sacó de otro lado y la trajo ahí, el derecho elemento del acusado es ver las pruebas", argumentó Oscar Parrilli. Y apuntó a López, el ex funcionario que fue detenido por esconder bolsos en un convento.

"El contenido del celular del secretario de Obras Públicas, es el mismo que en el caso de los Cuadernos de las Coimas dijo que le mostraba siempre una planilla con empresas constructoras a Cristina Kirchner y que ella le decía a quiénes se debía pagar de manera prioritaria: la lista la encabezaba Lázaro Báez.

Pese a las pruebas expuestas durante el primer alegato del lunes, es "seguir difamando, generando odio, violencia". "Y si no pueden desacreditarla para que la consideren culpable a Cristina, si necesitan van a intentar proscribirla, no tienen limite con este accionar", sentenció Oscar Parrilli.

Otros funcionarios

El ministro de Justicia, Martín Soria, el exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Raúl Zaffaroni y la directora de Asuntos Jurídicos del Senado, Graciana Peñafort también salieron a defender a Cristina Kirchner tras la acusación, y todos apuntaron a que la Corte Suprema tiene el objetivo de "proscribir" a la exmandataria de cara a las elecciones presidenciales del 2023.

En diálogo con 'Futurock', Soria afirmó que las declaraciones de CFK "resumieron lo que la gran mayoría de los argentinos piensan", y consideró que la proscripción de la exmandataria con miras las elecciones 2023 "podría ser uno de los objetivos" buscados por los integrantes del máximo tribunal. Y añadió: "Esta Corte Suprema está degradada totalmente. Los jueces que la integran asumieron una clara postura política contra el peronismo y el Gobierno".

En tanto, en declaraciones a la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, Zaffaroni sostuvo: "Cristina sintetiza algo que venimos diciendo y observando hace bastante tiempo. El lawfare está funcionando a dos velocidades sincronizadas. Ahora, se sobresee y protege a Macri, y a su vez se intenta proscribir a la vicepresidenta para las elecciones del año que viene". Y agregó: "Sectores judiciales quieren obtener una condena rápida contra ella, con todo un escándalo mediático. Y luego obtener una condena firme para que la justicia electoral diga que no puede presentarse a ningún cargo".

Mientras que Peñafort se mostró de acuerdo con lo publicado por Cristina Kirchner en redes sociales. "El mensaje de que eso no afecta a la vida común de las personas es parte del mismo poder que está promoviendo la persecución judicial en el marco de un Poder Judicial que es un verdadero cachivache", dijo. Y aseguró: "La Corte trató a Cristina como si fuera culpable y prácticamente le ordenó al fiscal y al tribunal que la condenen. Quieren empujar a esta suerte de condena que, como dice Cristina, yo creo que también está escrita. Y buscan proscribirla de ser candidata porque quieren inhabilitarla de ocupar cargos públicos".

También Juan Manzur agregó lo suyo cuando afirmó esta mañana que "cree en la inocencia" de Cristina Kirchner.

"El alegato es una instancia de la cuestión judicial. Fundamentalmente creo que en la inocencia de Cristina y esto va a quedar demostrado", señaló Manzur al formular declaraciones cuando ingresaba a Casa Rosada.

Tras el cierre de la feria judicial, este lunes comenzó en Comodoro Py una nueva audiencia en el marco del juicio Vialidad contra la vicepresidenta, exfuncionarios y empresarios. En este marco, el fiscal Diego Luciani sostuvo que hay una "enorme prueba relevante" para formular acusación en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, período en el cual afirmó que funcionó una "asociación ilícita" encabezada por quienes "se desempeñaron como jefes de Estado".

