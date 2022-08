"La persiguen por defender a los argentinos y las argentinas del mismo poder económico, mediático y judicial que hoy la quiere proscribir. Democracia o corporaciones. #TodosConCristina".

Otra que salió en defensa de CFK fue la directora de migraciones Florencia Carignano, quien en sus redes sociales escribió: "La conductora de los sueños y esperanzas de un pueblo que nunca, pero nunca la va a dejar sola. #TodosConCristina".

Por su parte, el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, también se pronunció y no dudó en criticar a la Justicia:

"La Argentina necesita una Justicia independiente, transparente, ágil y cercana a la gente", comenzó diciendo.

Y agregó: "@CFKArgentina es víctima, justamente, de todo lo contrario. Es imperioso para nuestro sistema democrático que esa justicia no funcione como un Partido Judicial. #TodosConCristina".

Del lado de los intendentes, quien salió al cruce fue Mayra Mendoza, que sin filtros salió a defender a CFK y disparar contra Mauricio Macri.

"El Partido Judicial que garantiza impunidad a Macri y protege los privilegios de unos pocos, persigue e intenta proscribir a la presidenta coraje que desafía al poder real para cuidar al pueblo argentino. Despabilémonos. #TodosConCristina", sentenció la intendenta de Quilmes.

Por último, entre muchos otros dirigentes, el diputado nacional Leandro Santoro también opinó al respecto, y en esa línea escribió:

"No buscan la verdad. No buscan la justicia. Buscan demonizar a Cristina para disciplinar a toda la politica para el futuro. Sepan algo, No van a poder. #TodosConCristina".