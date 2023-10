"La comparación es con uno mismo y creo que lo que yo traigo a la mesa dentro de Juntos por el Cambio y dentro del PRO mismo es, bueno a ver pongamos en crisis lo que venimos haciendo, desafiémonos con miradas nuevas". Precisó

Luego Jorge Macri dio ejemplos de gestión

"Nosotros tenemos que resolver lo del viaducto Sarmiento, entre Liniers y Caballito. Y alguien podría decir ‘¿por qué no lo hicieron hasta ahora?’ Bueno, ahora hay que hacerlo, ahora lo podemos hacer. ¿Cómo llevamos desarrollo al sur? Hay una asignatura pendiente con el sur de la Ciudad sin ninguna duda. ¿Cómo mejoramos todavía más la seguridad? Porque además, hoy no está la Ciudad todo lo seguro que le gustaría a los porteños y todo lo que me gustaría a mí mismo".

"Entonces la responsabilidad de los que gobernamos no es solamente objetivamente lo que hacemos, sino qué sentís vos en función de lo que está pasando y hoy la gente no siente que la Ciudad esté más segura. Al revés, siente que está más insegura que antes". Dijo.

Taser, un arma casi más polémica que la dispara munición de plomo. Jorge Macri piensa en efectivos con Taser para determinadas situaciones

Seguridad

"Primero quiero más seguridad, quiero más despliegue en la calle en moto. Me parece que el sistema que nosotros diseñamos de un poco de patrullaje en auto pero mucho policía a pie de día, quedó obsoleto. Necesitamos tener más patrullaje de día en moto, el auto con el tráfico que hay en esta ciudad no alcanza, el poli de a pie no llega muchas veces".

Recurso rápido

"La moto es un recurso que te permite llegar rápido, cubrir mucho territorio y perseguir eventualmente a un delincuente que también roba en moto. Hemos visto muchos hechos de delito cometidos en motos".

Puntos seguros

Macri describió que son los puntos seguros y para que sirven. "Los puntos seguros son columnas que están en la calle con un botón, vos la tocas y la cámara que está en la zona automáticamente te enfoca y empezás a hablar a través de un parlante muy fuerte".

"Permiten una respuesta inmediata, en senderos escolares, grandes parques, estaciones de tren, estaciones de transferencia, calles como Florida, Corrientes, eso funciona muy bien. Necesitamos recuperar la identificación de rostro facial, eso funcionó muy bien".

"Y creo que hay que discutir algo es importante que es el cambio de concepto de reincidencia por reiterancia. Mendoza, ¿Qué hizo? vos cometés un delito, puede ser que sea excarcelable. Cometés cualquier delito nuevo, esperás la pena detenido. Se acaba este concepto de "no, porque hasta que no haya pena firme".

Valor de las Taser

"El policía en moto, el policía en auto y el policía en calle tiene que tener una Taser. El otro día ingresó, bueno se puso violento a una persona de noche, ingresó a un restaurante, empezó a amenazar hasta que Llegó la policía usaron la Taser, dos segundos lo detuvieron, le revisaron los bolsillos, tenían más armas también y se lo llevaron detenido. O sea, todos los policías que están en actitud preventiva en la calle sean en una moto, en auto o de a pie, tienen que tener una Taser".

Bicisendas

El uso de las bicicletas y los carriles por dónde se mueven fue uno de los temas cuestionados a la administración Larreta

"Me parece que la de Libertador por ejemplo está mal ejecutada, hay que revisarla, y hay algunas que se usan muy poco. Entonces lo que le pedí a la gente de tránsito es que con la inteligencia artificial de las cámaras que tenemos, me analicen cuánta gente pasa por alguna de las bicisendas, porque por ahí no se justifican. y hay algunas que sí".

"En la Argentina el año pasado más motos que autos. Es probable que dentro de dos años tengamos menos problemas de estacionamiento, pero accidentes más graves, entonces quien está pensando una ciudad tiene que pensar lo que se viene".

"Creo que tenemos que pensar en el tranvía como una alternativa de movilidad dentro de la Ciudad. Es moderno, es rápido, es eléctrico, es barato. Más moderno, el Premétro es medio antiguo, pero ciudades como Barcelona, Madrid, París mismo está reincorporando el tranvía se podrían usar para el eje norte - sur sobre la costa del río".

Gestiones porteñas anteriores (Macri-Larreta)

Jorge Macri se diferenció de anteriores administraciones

"Lo que tengo de distinto es que arranco de mucho más arriba. Yo lo digo casi metafóricamente, estoy parado sobre el hombro de dos gigantes, digamos. Esto me permite ver más lejos y alcanzar más alto. Tal vez Mauricio, puesto en mi momento, haría cosas distintas a la que hizo cuando llegó"

Inundaciones: Acordémonos de cosas, las inundaciones son unas, parece imposible resolver las inundaciones bueno se resolvió. El Colón parecía que nadie lo iba a abrir, casi lo habíamos pasado al olvido, se abrió.

Metrobus: Entonces él puso mucho énfasis en lo físico. El primer Metrobús o el segundo Metrobús, hizo dos, porque el primero fue el de Juan B. Justo, después el emblemático fue el de 9 de julio.

"Me parece que después vino Horacio continuando muchas de esas obras y yo hoy vengo a... Te diría a usar una lupa, a mirar en detalle qué es lo que hace falta ahora en cada lugar". Señaló el candidato a Jefe porteño.

Posibles resultados de la elección

"Yo hoy estoy enfocado en mi deseo y en mi convicción de que Patricia gane la Nación, Néstor la Provincia y a mí me toca gobernar la Ciudad, porque de los 16 años que gobernamos esta Ciudad, solo cuatro lo hicimos con un gobierno nacional del mismo tono, y las cosas que ocurrieron fueron increíbles. Logramos poner en sintonía esta Ciudad y que crezca de manera notable". Explicó Jorge Macri.

Más adelante suscribió

"Voy a gobernar en el escenario que me toque gobernar. Yo he sido intendente con todo el kirchnerismo enfrente. Cristina, presidenta, Scioli, gobernador, yo era el primer intendente en la provincia de Buenos Aires y tengo las herramientas para gobernar, aún en escenarios muy complejos, pero estoy convencido que podemos lograr que Patricia esté en el balotaje y que sea presidenta".

