Ante esto, a través de un decreto firmado el lunes por el gobernador, Jorge Capitanich, y por el ministro de Gobierno, Juan Manuel Chapo, se dejó sin efecto la designación que tenía Gómez como asesor de la Secretaría de Municipios del gobierno provincial.

El relato del hecho

Según el portal Diario Chaco, la mujer que hizo la denuncia es una docente quien relató la agresión contó a los medios de comunicación donde indicó que Gómez abusó de ella en una casa de Colonia Benítez, tras ser llevada hasta el lugar bajo el pretexto de que debía cocinar para un grupo de personas.

La denuncia se dio a conocer en FM Gualamba. “Me llama y me dice para ir a Colonia Benítez. Él ahí tiene una casa donde se junta todo el movimiento para charlar y compartir”, comenzó su relato la mujer.

“Cuando eso pasaba teníamos que hacer las compras, cocinar, lavar los platos, etcétera. Ese día me busca solo por mi casa, subo a la camioneta y le pregunto si viajaba otra mujer que suele ir conmigo, y me respondió que la iba a pasar a buscar”, siguió.

Tras esto, la denunciante dijo que no pasaron a buscar a la otra mujer: “No la pasamos a buscar, y me dijo que seguramente se había ido con otros. Cuando ingresamos -a la casa-, ingresamos como siempre. Lo primero que hago es mirar lo que había en la heladera para ver qué había para cocinar o ver qué hacía falta para ir a comprar, porque iban a llegar personas”.

image.png ‘Quintín’ Gómez era asesor del gobierno de Chaco y fue apartado por Jorge Capitanich el lunes 17/7.

“Mientras estoy revisando la heladera, Quintín Gómez me aparece de atrás saliendo de la pieza totalmente desnudo y me agarra fuertemente de los dos brazos y me dice que no haga nada y que no diga nada de esto. Yo forcejeaba y le decía por qué. Tenía mucho miedo porque estaba sola y no había nadie alrededor. Me lleva por la fuerza hacia la pieza, siempre sosteniéndome fuerte de los brazos, y ahí abusa sexualmente de mí”, finalizó.

Antecedentes y quién es ‘Quintín’ Gómez

Ya en el año 2017, Quintín había tenido problemas y había sido apartado de sus funciones por el entonces gobernador Domingo Peppo quien consideró un “desatino su actitud”, aunque no precisó cuál, pero en el 2020 volvió al gobierno provincial como asesor de Capitanich, quien el lunes pasado lo desplazó del cargo que ocupaba en la Secretaría de Municipios.

El dirigente piquetero es amigo de Emerenciano Sena y de Marcela Acuña acusados por el femicidio de Cecilia y era precandidato a diputado provinciale de la lista del Frente Chaqueño que ganó la interna en las elecciones primarias del 18 de junio.

Denuncias y encuestas

En medio de las novedades del caso Cecilia Strzyzowski y la denuncia contra Gómez, el gobernador Jorge Capitanich no logra recuperar intención de voto en las encuestas de cara a los comicios del 17 de septiembre.

Según una reciente encuesta publicada por la consultora Solmoirago, Juntos por el Cambio, con su candidato Leandro Zdero, mantiene la intención de voto más competitiva de entre todas las fuerzas, con más de 21 puntos de ventaja respecto al actual mandatario Jorge Capitanich.

Si se confirman esos datos, Unión por la Patria perdería Chaco.

Cabe recordar que en las PASO chaqueñas del mes pasado, JxC se impuso en las urnas y el peronismo tuvo su peor performance desde que comenzó su hegemonía de cuatro mandatos consecutivos.

La principal incógnita de cara a las elecciones Generales es si Capitanich puede revertir la ventaja de 6 puntos que le sacó Juntos por el Cambio.

Otras lecturas de Urgente24:

Todos temen el volumen del sufragio silencioso

El FMI se metió en la campaña electoral y fue contra todos (Ojo Massa y Bullrich)

"Ejército a las fronteras" idea que elabora H.R. Larreta

Sergio Massa prometió ser "Presidente de los trabajadores"