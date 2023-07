Sergio Massa prometió ser "Presidente de los trabajadores"

En un discurso con claro tinte electoral, Sergio Massa aseguró ante la cúpula de la CGT: "nunca me van a ver, cuando haya un problema que resolver, metido abajo de la mesa. Siempre me van a ver poniendo la cara, tendiendo la mesa de diálogo y buscando la solución de los problemas de los argentinos. Nunca me van a ver empujando a los trabajadores fuera del ámbito de negociación".