Izquierda contra Ramiro Marra y el Movimiento Antipiquetero

Su Movimiento no se denomina Antipiquete sino Antipiquetero. Es decir, no sólo apunta contra determinada forma de lucha, sino también contra las personas que eventualmente ejercen ese derecho democrático y constitucional a la protesta social. En ese sentido, su MAPA resulta tan abiertamente discriminatorio como si por caso surgiera un movimiento antijudío, antinegro o anti-LGBTI+. La historia ha probado sobradamente que semejante tipo de denominaciones, así como los discursos que conllevan, alientan y habilitan peligrosas conductas de odio y violentas contra los sectores sociales así demonizados y estigmatizados.