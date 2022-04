"No querés aceptar que son unos delincuentes. Vamos a hacer una demanda colectiva", disparó Marra. A lo que Belliboni respondió: "Si soy delincuente lo define un juez, pero dale, vamos a los tribunales".

Además, el líder de los piqueteros chicaneó a Ramiro Marra, y le pidió que "aprenda a escribir una carta documento" ya que en la última que le envió "puso mal la dirección" de su casa y nunca la recibió.

"Fíjate de dar bien la dirección porque la otra vez te equivocaste...No sabés ni mandar una carta documento, te tendría que dar vergüenza", disparó.

Sin embargo, el libertario no se quedó callado y le respondió: "Vergüenza te tiene que dar vivir de los pobres".

Y agregó: "Aparte de ser delincuentes utilizan a los chicos como herramientas de negociación".

A su vez, el legislador aseguró que en recorridas que realizó por barrios de emergencia con el diputado Javier Milei, el líder del Polo Obrero era un desconocido, con lo cual disparó "Nadie te conoce en esos barrios. No representás a nadie".

A su turno, el dirigente del Polo Obrero, que en casi toda la entrevista respondió con chicanas e ironías, disparó:

"No soy el tipo más conocido del mundo, no soy Sandro, obvio que no me conoce todo el mundo".

Luego, en otro tramo del debate, la situación se puso aún más tensa, y en esa línea Belliboni empezó con fuertes agravios hacia Ramiro Marra: "si no fueras peligroso serías un payaso cómico". A lo que el legislador respondió: "yo soy peligroso y me tenés que tener miedo".

Al referirse al proyecto presentado por el liberal Marra, el dirigente del Polo Obrero lo tildó de "machista" por arremeter contra las madres que van a las marchas con sus hijos.

"Tu proyecto es machista porque lo que busca es castigar a una mamá que va con su hijo a manifestarse por trabajo digno", reflexionó.

Y agregó: " A quién es funcional tu proyecto -se preguntó-, a la casta política, son ellos los que no quieren que haya protesta. O sea, la primera ley de los anti casta es favorable a la casta".

A su turno, el liberal contraatacó: "Machista es pensar que a los chicos solo los puede cuidar una mujer". Y además, le preguntó al líder de los piqueteros cuál era su ocupación actual.

"Vos estás viviendo de los pobres hace años. Decime por favor de qué trabajas", lo increpó.

A lo que Belliboni respondió: "Vos nunca trabajaste, heredaste de tu papá... Incluso, si no sabían, Marra tuvo una sanción de la Bolsa de Valores".

"Hacé la denuncias que tengás que hacer, pero no sabés ni escribir una carta de documento... Yo vine a discutir la pobreza y la miseria. Te invito al barrio, mirá la pobreza", sentenció.