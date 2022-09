Horacio Rodríguez Larreta y una medida "brutal" para salir

“Es necesaria una brutal desregulación micro. Hoy todo es una maraña imposible de estatismo que frena la economía. Hay que agarrar el lápiz con cada sector, como lo hizo Cavallo en el 91. Ayer pregunté en Arcor y hoy en una autopartista por qué no producen más, y los dos me dijeron lo mismo: por falta de previsibilidad. Todo esto que estoy diciendo es obvio. El tema es por qué la política argentina no hizo lo que es obvio en los últimos 80 años. Es la política el problema, no la economía”, aseguró Horacio Rodríguez Larreta. En ese tono, destacó que en la actualidad es una locura tomar empleados.